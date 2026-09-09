"Сайгак-1" и "Варта-3": компания "Украинская бронетехника" представила в Польше две новые боевые машины пехоты

"Украинская бронетехника" представила два новых бронеавтомобиля "Сайгак-1" и "Варта-3". Презентация двух новых бронеавтомобилей состоялась в рамках выставки MSPO-2026 в Польше. Оба автомобиля предназначены для безопасной и оперативной перевозки личного состава подразделений силовых структур во время боевых действий, специальных операций, учений и патрулирования. Бронеавтомобили приспособлены к эксплуатации на различных типах местности и в любое время года. Также они могут использоваться для ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

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"Сайгак-1" имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 3 и противоминной защитой уровня 1 по стандарту STANAG 4569. Полноприводное шасси и дизельный двигатель мощностью 240 к.с. обеспечивают высокую проходимость и динамику. Максимальная скорость автомобиля – до 140 км/ч, запас хода – до 600 км при вместимости топливного бака 80 л. Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 3 десантников. Для повышения уровня безопасности он оснащен передней и задней камерами, автоматической системой пожаротушения и колесами с системой RunFlat.

Системы кондиционирования и обогрева обеспечивают комфортные условия для экипажа и десанта во время эксплуатации автомобиля.""Варта-3" имеет бронированный корпус с баллистической защитой ПЗСА 6 и противоминной защитой уровня 3a/3b по стандарту STANAG 4569. Полноприводное шасси 4×4, автоматическая коробка передач и дизельный двигатель мощностью 326 к.с. с крутящим моментом 1400 Нм обеспечивают высокую проходимость и мобильность автомобиля. Максимальная скорость – до 100 км/ч, полная масса – до 14 800 кг. Бронеавтомобиль рассчитан на экипаж из 2 человек и 8 десантников.

Для повышения уровня защиты СБА оснащён специальными противоминными сиденьями, системами связи и навигации, видеонаблюдением, автоматической системой пожаротушения, а также системами кондиционирования, обогрева и ФВУ. Колеса оснащены системой RunFlat, которая позволяет продолжать движение в случае повреждения шины. Для выполнения боевых задач "Варта-3" может оснащаться поворотной платформой под пулемет или дистанционно управляемым боевым модулем.

"Для нашей компании уже стало традицией представлять новинки на выставке MSPO в Польше. В этом году мы также рады представить два новых бронеавтомобиля. "Варта-3" – это обновленная и усовершенствованная версия нашей "Варта-2". Мы разработали её на немецком шасси Mercedes-Benz Unimog. Это позволило не только удешевить автомобиль, но и улучшить его ходовые характеристики и проходимость. "Сайгак-1" – это бронеавтомобиль на базе пикапа, призванный заменить обычный повседневный транспорт военных на более защищенный автомобиль. Мы стремились создать решение, которое сочетает в себе мобильность, практичность и дополнительный уровень защиты для личного состава", – говорит генеральный директор Владислав Бельбас.