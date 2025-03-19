США готовы снять санкции с России: у Трампа назвали главное требование

После достижения соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной будет возможно ослабление санкций в отношении РФ. До этого времени ограничения в отношении страны-агрессора будут продолжать действовать.

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Об этом в эфире Bloomberg TV сообщил спецпосланник США по Украине Стив Уиткофф. Он подчеркнул, что первоочередная цель Трампа – прекращение огня в Украине.

"Клянусь, президент не обсуждал конкретно санкции вчера... Я думаю, очевидно, что это будет будущий разговор двух лидеров, и все открыты к нему. Но прежде всего мы хотим... достичь прекращения огня. Это политика президента, и мы собираемся достичь его, и я думаю, что после этого все будет подробнее. И смягчение санкций, и все остальное, что касается полноценного мирного договора", – объяснил спецпосланник.

Ранее СМИ уже сообщали о готовности администрации президента США Дональда Трампа ослабить санкции против России, в частности в отношении ее энергетического сектора. Белый дом поручил Министерству финансов изучить возможности ослабления энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

Аналитики утверждают, что ослабление санкций является вероятным центральным элементом любого мирного соглашения, которое Трамп может предложить кремлевскому диктатору Владимиру Путину. Если соглашение будет заключено, Вашингтон может быстро отменить ограничения, но усилия США не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок России.

Кроме того, у Трампа хотят избежать потрясений, имевших место, когда отменялись другие санкции. Учитывая это, в Минфине США рассматривают, как полный возврат России на рынок нефти повлияет на мировые цены на этот товар, также как это может изменить торговые модели, приведшие к тому, что европейские рынки отошли от российских поставок и переориентировались на американские.

Украина со своей стороны тоже готова обсуждать возможность отмены некоторых санкций для Кремля, но только при гарантиях безопасности и справедливости, включая компенсации. Как предупредил уполномоченный президента по санкционной политике Владислав Власюк, Украина настаивает, что санкции остаются ключевым инструментом давления на Москву для прекращения агрессии.

Но говорить о конкретных санкциях, которые могут быть отменены, рано, поскольку сначала Россия должна сделать значительные шаги в направлении мира. Только после этого можно будет обсуждать некоторые изменения в санкционной политике.

Как уже сообщал OBOZ.UA, по предварительной информации, Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов. Пока речь идет только об ударах по энергетической инфраструктуре.

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