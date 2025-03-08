США планируют быстро ослабить энергетические санкции против России в случае мирного соглашения – Reuters

Правительство США изучает возможности ослабления санкций против России, а именно против ее энергетического сектора. Это часть широкого плана, который позволит Вашингтону оказать быструю поддержку, если Москва согласится прекратить войну в Украине.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на два осведомленных источника. Отмечается, что Белый дом поручил Министерству финансов изучить возможности ослабления энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны в Украине.

"Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить соглашение о прекращении трехлетней войны в Украине, а аналитики говорят, что ослабление санкций является возможным центральным элементом любого соглашения", – говорится в статье.

Задача, поставленная перед Минфином США, позволила бы Вашингтону быстро отменить санкции в случае заключения мирного соглашения. Источники Reuters ясно дали понять, что эти усилия не следует рассматривать как признак того, что США отменят санкции без уступок со стороны России.

Администрация Трампа хочет иметь возможность быстро отменить санкции и избежать задержек из-за недостаточной подготовки. Она хочет избежать потрясений, имевших место, когда отменялись другие санкции, добавили собеседники издания.

Минфин также изучает, как полное возвращение России повлияет на мировые цены на нефть и как это может изменить торговые модели, приведшие к тому, что европейские рынки отошли от российских поставок и переориентировались на американские.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта президент США Дональд Трамп пригрозил стране-агрессору России масштабными санкциями и пошлинами на период, пока не будет согласовано прекращение огня. Он заявил, что РФ "просто сейчас" давит на поле боя и призвал Москву и Киев немедленно сесть за стол переговоров.

Министр финансов США Скотт Бессент также говорил о том, что "полный курс" американских санкций против энергетики РФ будет введен "без колебаний", если этот шаг будет необходим для прекращения огня в Украине. Экономические ограничения в отношении страны-агрессора будут рычагом влияния на переговоры.

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