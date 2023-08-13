С начала года долги НЭК "Укрэнерго" на балансирующем рынке выросли на 26%

По состоянию на 31 июля долги НЭК "Укрэнерго" перед генерирующими компаниями за услуги на балансирующем рынке выросли до 16 млрд грн.

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Об этом свидетельствуют данные "Укрэнерго".

Согласно им, на балансирующем рынке задолженность перед НЭК "Укрэнерго" составляет 27,3 млрд грн, а долги перед всеми участниками рынка составляют 16 млрд грн. С начала этого года долг перед "Укрэнерго" вырос на 25%, а перед другими компаниями на 26%.

Напомним, компания "Харьковская ТЭЦ-5" обратилась в суд с иском к оператору системы передачи НЭК "Укрэнерго" по взысканию 152,4 млн грн долга на балансирующем рынке.