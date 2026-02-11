С карт клиентов Glovo исчезали тысячи гривен "на чаевые": в компании сделали заявление

Клиенты сервиса доставки Glovo в Украине 11 февраля массово сообщали о случаях значительных списаний средств с карт под видом "чаевых" – вместо 50-100 грн с банковских карт исчезало по 5000-11000 грн. В компании официально признали проблему, объяснив ее техническим сбоем и пообещали вернуть все средства. До того некоторые пользователи отмечали, что служба поддержки реагировала медленно и не могла возместить списание в полном объеме.

Glovo опубликовало свое заявление в соцсетях. "Зафиксирован технический сбой в работе платформы, из-за которого у части пользователей в разных странах была некорректно списана сумма чаевых для курьеров", – говорится в сообщении.

В компании извинились за ситуацию и заверили, что технические специалисты уже устранили ошибку. Отмечается, что все избыточно списанные средства будут возвращены пользователям в полном объеме.

Пострадавшим нужно обратиться к Glovo через форму обратной связи в приложении. Для этого нужно перейти во вкладку "Профиль" и выбрать меню "Помощь".

Жалобы набирают обороты в тематических обсуждениях, в частности в Threads и комментариях в Instagram, где пользователи делились собственным опытом неожиданных списаний и трудностями с возвратом денег.

В одном из сообщений, автор которого намекнул, что является курьером Glovo, указано, что некорректные суммы чаевых отображались и в версии приложения для самих доставщиков. Также комментатор заявил, что подобные инциденты случались не только в Украине, но и в Польше.

Что говорили клиенты

В сообщениях пользователей описывались похожие сценарии. Сразу после размещения заказа через Glovo сначала отображалась корректная сумма заказа и чаевых. Однако позже с банковских карт снимались тысячи гривен, а в выписке в приложении Glovo "появлялись" баснословные суммы "на чай".

"Для всех, кто спрашивает куда я смотрела, когда оплачивала Apple Pay. Когда я оплачивала, там была нормальная сумма 1к. Сумма 6к была снята через час после получения мной заказа", – отметила автор вирусного треда.

Клиенты также сообщали о медленной реакции службы поддержки, а также о том, что средства якобы не возвращали даже после обращений или возвращали не в полном объеме. Люди публиковали скриншоты диалогов с поддержкой компании.

В некоторых из них говорилось, что деньги можно вернуть только на бонусный счет в Glovo, а не на банковскую карту. Впрочем позже появились комментарии, что полную сумму таки вернут, но уже в течение 14 дней.

