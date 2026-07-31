С 1 октября в Украине изменятся правила для всех продуктов в магазинах: что нужно знать покупателям

С 1 октября 2026 года в Украине прекратят действовать военные послабления в отношении маркировки пищевых продуктов и кормов. Это означает, что производители и импортеры вновь будут обязаны полностью соблюдать прежние требования законодательства: вся обязательная информация на упаковке должна быть на украинском языке, а состав продукта – точно соответствовать указанному на этикетке. Также производитель обязан указывать все аллергены.

Видео дня

Соответствующее решение принял Кабинет министров. Как пояснили в Министерстве экономики, рынок уже адаптировался к работе в условиях войны, поэтому необходимость во временных исключениях отпала.

Что именно изменится с 1 октября

Прежде всего возвращается правило, согласно которому покупатель должен получать полную и достоверную информацию о товаре. Это означает, что:

на упаковке обязательно должна быть информация на украинском языке ;

; производители больше не смогут менять рецептуру без внесения соответствующих изменений в этикетку ;

; состав, пищевая ценность, перечень аллергенов и другие данные должны полностью соответствовать фактическому содержимому продукции;

импортные товары нельзя будет продавать только с иностранной маркировкой без информации на украинском языке.

Фактически для покупателей это означает, что с полок магазинов должны исчезнуть случаи, когда на упаковке указан один состав, а фактически продукт изготовлен по другой рецептуре. В то же время покупателям не стоит переживать, что все товары со "старой" маркировкой исчезнут с полок 1 октября.

В Минэкономики пояснили: продукцию, изготовленную или ввезенную по упрощенным правилам, разрешено продавать до окончания срока годности. То есть специально изымать ее из продажи не будут.

Почему эти правила отменили после начала войны

После полномасштабного вторжения в 2022 году правительство временно упростило требования. Это было сделано для того, чтобы избежать дефицита продуктов.

Из-за перебоев с логистикой, закрытия предприятий и нехватки отдельных ингредиентов производителям также разрешили оперативно менять рецептуру без печати новой упаковки. Кроме того, в Украину можно было ввозить товары с этикетками на иностранном языке, а предприятия, переехавшие в другие регионы, могли использовать остатки упаковочных материалов со старыми данными о производственных мощностях.

Эти решения позволили быстрее обеспечивать магазины продуктами в первые месяцы полномасштабной войны. Однако действие "облегченного" режима затянулось не на месяцы, а на годы. Теперь возвращение полных требований к маркировке является одним из шагов Украины по выполнению обязательств в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"В 2022 году временное упрощение требований было необходимо, чтобы не допустить дефицита продукции, поддержать производителей и сохранить бесперебойные поставки в условиях разрушенной логистики и нехватки сырья. В настоящее время рынок адаптировался, производственные процессы и цепи поставки стабилизировались, поэтому возвращаемся к полноценным правилам маркировки. свойства и безопасность продукции. Это основа сознательного выбора, защиты прав людей и честной конкуренции на рынке", –– отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Украины Денис Башлик.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в супермаркетах и магазинах продавцы используют целый ряд уловок, из-за которых покупателям приходится платить больше. В некоторых случаях речь идет о мошеннических схемах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не поддавайтесь на фейки!