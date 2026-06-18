АЗС окажутся под прицелом: в АМКУ требуют скорейшего снижения цен на топливо

Весной украинские водители столкнулись с резким подорожанием бензина и дизельного топлива, которое операторы АЗС объясняли рисками дефицита топлива из-за ситуации на мировом нефтяном рынке. Теперь, когда нефть марки Brent подешевела почти на 20%, в Антимонопольном комитете требуют от АЗС так же быстро снижать цены для потребителей, как они повышали их несколько месяцев назад.

Видео дня

Об этом рассказал председатель АМКУ Павел Кириленко в прямом эфире СМИ. По его словам, повышение цен на топливо в марте и апреле было связано прежде всего с опасениями операторов относительно возможных перебоев с поставками и необходимостью формирования запасов на будущее.

В начале весны мировые рынки нефти находились под влиянием геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Любые риски для транспортировки нефти по стратегически важным маршрутам традиционно вызывают нервную реакцию трейдеров и приводят к росту котировок.

Украинские операторы АЗС также начали пересматривать свои цены. По словам руководителя АМКУ, крупные игроки рынка объясняли это необходимостью формировать будущие портфели закупок и предотвращать возможный дефицит топлива.

Именно эта аргументация стала одной из причин, по которой комитет пока не видит признаков прямого ценового сговора между участниками рынка. В ведомстве отмечают, что повышение происходило на фоне объективных внешних факторов, которые влияли на стоимость нефти и нефтепродуктов в мире. Несмотря на отсутствие доказательств антиконкурентных договоренностей, в Антимонопольном комитете обратили внимание на другую проблему.

В ходе анализа ситуации специалисты установили, что розничные цены на украинских заправках часто реагировали на негативные рыночные сигналы значительно быстрее, чем на положительные. Иными словами, когда нефтяные котировки росли, топливо на АЗС дорожало оперативно. Зато после снижения мировых цен удешевление на заправках происходило медленнее или было менее ощутимым.

Именно поэтому в апреле АМКУ направил участникам рынка специальные рекомендации. В документе подчеркивалось, что операторы должны реагировать на изменения цен исключительно на основе экономических факторов, в частности динамики стоимости нефти Brent и международных котировок Platts, которые используются в качестве одного из ключевых ориентиров для рынка нефтепродуктов.

В начале июня ситуация на международном рынке кардинально изменилась. После новостей о возможном улучшении отношений между США и Ираном и снижении напряженности вокруг поставок нефти инвесторы начали активно продавать нефтяные контракты. В результате за короткий период было зафиксировано существенное падение стоимости энергоресурсов:

нефть Brent подешевела примерно на 20%;

европейский газойл подешевел на 16%;

дизельное топливо на украинском оптовом рынке потеряло около 11%;

розничные цены на дизельное топливо в Украине снизились примерно на 7%.

При этом бензин на большинстве украинских АЗС демонстрировал значительно более медленное снижение стоимости, что вызвало вопросы как у потребителей, так и у регулятора. Кириленко подчеркнул, что если операторы ссылались на мировые котировки при повышении цен, то аналогичный принцип должен работать и сейчас.

По его словам, нынешняя ситуация создает все предпосылки для более ощутимого удешевления топлива. Особенно это касается бензина, который пока реагирует на рыночные изменения менее активно, чем дизельное топливо. Глава АМКУ фактически призвал участников рынка оперативно пересмотреть свои ценники и привести их в соответствие с текущей конъюнктурой мирового рынка.

На сегодняшний день АМКУ не сообщает о наложении штрафов на крупные сети АЗС в связи с весенним подорожанием. Регулятор отмечает, что пока не установлено доказательств антиконкурентных согласованных действий между участниками рынка. Впрочем, ситуация остается под контролем ведомства. Если цены на нефть продолжат снижаться, а стоимость топлива на украинских заправках будет оставаться высокой без экономических оснований, интерес АМКУ к этому вопросу может усилиться.

Эксперты также напоминают, что в условиях открытого рынка ключевым фактором сдерживания цен остается конкуренция между сетями. Именно борьба за клиента часто заставляет операторов быстрее реагировать на изменения рыночной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших нефтяных компаний России — " – " "Татнефть" — ввела на всех своих АЗС ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, а также временно перешла на расчеты исключительно наличными. Ограничения появились на фоне проблем с топливоснабжением, атак на нефтеперерабатывающие заводы и уже зафиксированного дефицита бензина в отдельных регионах РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!