Рынок труда перенасытился юристами и экономистами: кого сейчас ищут работодатели
Украине остро нужны инженеры, ІТ-специалисты, медики, аграрии и психологи – ключевые профессии для восстановления страны. В свою очередь, экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.
Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. По его словам, образовательная политика теперь тесно связана с реалиями войны, послевоенного восстановления и цифровой трансформации.
Винницкий отмечает, что сейчас больше нуждаются в специалистах по инженерии, особенно в ИТ-секторе. К приоритетным направлениям относятся:
- системная инженерия;
- программная инженерия;
- компьютерные науки;
- кибербезопасность;
- прикладная математика.
Эти специальности в 2024 году получили наибольшее количество государственных грантов, что прямо указывает на поддержку их развития государством. "Это ключевые отрасли, где человеческий капитал способен формировать национальную конкурентоспособность. Мы поддерживаем именно их", - отметил чиновник.
Кроме цифрового сектора правительство акцентирует внимание и на других отраслях. А именно на:
- аграрные специальности (особенно в условиях продовольственной безопасности);
- инфраструктурные отрасли (архитектура, транспорт, логистика);
- медицинские профессии (терапевты, реабилитологи);
- психология (возрастает потребность в психическом восстановлении общества).
"Восстановление - это не только дороги и здания, это еще души людей. Психология, терапия, реабилитация - в центре внимания", - подчеркнул Винницкий. В то же время МОН отмечает чрезмерное количество студентов, обучающихся на:
- экономике;
- правые;
- менеджменте.
Эти специальности, несмотря на свою популярность, уже перенасытили рынок труда. "Мы не ждем, что ситуация изменится. Высшее образование – это уже не только о рынке труда, но и о развитии человека. Поэтому мы предлагаем переходить к фундаментальным наукам: естественным и гуманитарным", – сказал замминистра. По официальным данным, рынок сегодня ищет:
- слесарей, электромонтеров;
- специалистов по техническому обслуживанию;
- программистов, врачей, фармацевтов;
- строителей и транспортников.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч безработных украинцев уже нашли работу в Армии восстановления с начала 2025 года. Их привлекают к проектам в большинстве регионов страны, за свой труд они получают до 12 тыс. гривен в месяц, а в целом сумма выплат в этом году достигла 423 млн. гривен.
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