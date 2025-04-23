Рынок труда перенасытился юристами и экономистами: кого сейчас ищут работодатели

Украине остро нужны инженеры, ІТ-специалисты, медики, аграрии и психологи – ключевые профессии для восстановления страны. В свою очередь, экономисты, юристы и менеджеры уже перенасытили рынок и имеют ограниченные перспективы трудоустройства.

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Об этом во время брифинга рассказал заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий. По его словам, образовательная политика теперь тесно связана с реалиями войны, послевоенного восстановления и цифровой трансформации.

Винницкий отмечает, что сейчас больше нуждаются в специалистах по инженерии, особенно в ИТ-секторе. К приоритетным направлениям относятся:

системная инженерия;

программная инженерия;

компьютерные науки;

кибербезопасность;

прикладная математика.

Эти специальности в 2024 году получили наибольшее количество государственных грантов, что прямо указывает на поддержку их развития государством. "Это ключевые отрасли, где человеческий капитал способен формировать национальную конкурентоспособность. Мы поддерживаем именно их", - отметил чиновник.

Кроме цифрового сектора правительство акцентирует внимание и на других отраслях. А именно на:

аграрные специальности (особенно в условиях продовольственной безопасности);

(особенно в условиях продовольственной безопасности); инфраструктурные отрасли (архитектура, транспорт, логистика);

(архитектура, транспорт, логистика); медицинские профессии (терапевты, реабилитологи);

(терапевты, реабилитологи); психология (возрастает потребность в психическом восстановлении общества).

"Восстановление - это не только дороги и здания, это еще души людей. Психология, терапия, реабилитация - в центре внимания", - подчеркнул Винницкий. В то же время МОН отмечает чрезмерное количество студентов, обучающихся на:

экономике;

правые;

менеджменте.

Эти специальности, несмотря на свою популярность, уже перенасытили рынок труда. "Мы не ждем, что ситуация изменится. Высшее образование – это уже не только о рынке труда, но и о развитии человека. Поэтому мы предлагаем переходить к фундаментальным наукам: естественным и гуманитарным", – сказал замминистра. По официальным данным, рынок сегодня ищет:

слесарей, электромонтеров;

специалистов по техническому обслуживанию;

программистов, врачей, фармацевтов;

строителей и транспортников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, десятки тысяч безработных украинцев уже нашли работу в Армии восстановления с начала 2025 года. Их привлекают к проектам в большинстве регионов страны, за свой труд они получают до 12 тыс. гривен в месяц, а в целом сумма выплат в этом году достигла 423 млн. гривен.

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