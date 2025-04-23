Квартира за 6 млн грн в Москве, а жена сотрудничает с Путиным: всплыли новые тайны "слуги" Каптелова

Нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов, прошедший в Верховную Раду по мажоритарке от Павлограда на Днепропетровщине, задекларировал зарплату жены-гражданки РФ, работающей в московском госучреждении, и более миллиона рублей наличности, но не упомянул о недвижимости стоимостью около 6 миллионов гривен. В то же время, он не указал в декларации детей, что может влечь за собой уголовную ответственность, ведь по данным государственного реестра он является их отцом.

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Журналисты из проекта " Схемы " установили, что семья Каптелова покинула Украину за месяц до полномасштабного вторжения, а сама Евгения Каптелова с декабря 2023 года получает зарплату от московского бюджетного учреждения, сотрудничающего с проектом Путина "Воин" - центром подготовки "патриотов России".

После 22 января 2022 года семья Каптелова – жена Евгения и двое детей – покинули Украину, направившись через Турцию в Москву. Именно в Москве депутатская семья встретила полномасштабную войну. Жена, по данным журналистов, не только осталась в России, но и трудоустроилась в российском госучреждении, которое проводит "патриотические мероприятия" с молодежью вместе с организацией "Воин".

В то же время сам Каптелов регулярно исчезал с заседаний Верховной Рады в дни, когда супруга совершала заграничные поездки. К примеру, ее полеты из Москвы в Турцию совпадали с его отсутствием в парламенте, а в базе ВРУ депутат числился как "отсутствующий".

В декларациях нардепа нет ни одного упоминания о квартире площадью 100 кв. м в Москве, третья часть принадлежит его жене и детям. Рыночная стоимость этой доли составляет около 6 миллионов гривен. Владельцами жилья также теща и тесть депутата.

Юристы подчеркивают, что депутат обязан декларировать все источники доходов членов семьи, даже если проживают за границей, и обязательно указывать несовершеннолетних детей в декларациях. Еще до политической карьеры Каптелов носил фамилию Мигрин, учился в Московском социальном университете, публиковался в научных сборниках РФ и организовывал мероприятия для молодежи в Севастополе. В 2015-м он взял фамилию жены, а в 2019 году стал нардепом, пройдя в Раду от "Слуги народа".

В парламенте был малозаметен, выступал редко, но в медиа успел запомниться антиевропейскими заявлениями, называя Украину "марионеткой Европы". Также был противником деколонизации, не поддержал соответствующий закон, но с готовностью проголосовал за градостроительную реформу, которая ослабляла контроль граждан над застройкой.

После расследования "Схем", НАБУ и САП открыли уголовное производство по возможному представлению депутатом недостоверной информации. По законодательству, если стоимость незадекларированного имущества превышает 1,5 млн гривен, может наступить уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.

Каптелов отрицает вину, утверждая, что "не располагает информацией об имуществе жены", а дети "не являются юридически его детьми". Однако госреестры свидетельствуют обратное – он остается в браке и официально записан как отец.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, главный врач Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы (МСЭК) и депутат местного облсовета Татьяна Крупа допустила масштабные нарушения при заполнении деклараций о доходах. В документах обнаружены признаки незаконного обогащения и недостоверного декларирования почти на 35 млн грн.

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