Рынок труда опустошен: работодатели вынуждены заманивать украинцев высокими зарплатами

Украина продолжает сталкиваться со значительным дефицитом кадров, что приводит к росту зарплат на 14,2%. В то же время из-за традиционного сезонного спада спрос и предложение на рынке труда несколько ослабли.

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Об этом говорится в январском макроэкономическом и монетарном обзоре, подготовленном Национальным банком Украины. Ссылаясь на данные Государственной службы статистики Украины, эксперты Нацбанка утверждают, что зарплаты украинцев увеличивались в течение второго полугодия 2024 года.

В отчете отмечается, что зарплаты растут высокими темпами из-за дефицита работников. Было установлено, что в ІІІ квартале 2024 года номинальные зарплаты выросли на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время реальные зарплаты увеличились на 14,2% год к году.

По сравнению с последним отчетным периодом до полномасштабного вторжения, то есть ІІІ кварталом 2021 года, реальные зарплаты выросли почти во всех отраслях. Уменьшились они только у педагогов и представителей художественных направлений. Согласно косвенным показателям, рост зарплат продолжался и в IV квартале 2024 года.

Как сообщалось, в 2025 году средняя зарплата в Украине увеличится с 21,8 тыс. до 24,3 тыс. грн. То есть через год в среднем украинцы будут зарабатывать на 10,5% больше. При этом инфляция должна быть около 9,5%. То есть реальный размер зарплат (если учесть рост цен) вырастет всего на 1%. В то же время минимальную зарплату заморозят на уровне 8000 грн, то есть реальные доходы украинцев с минималкой упадут, по крайней мере, на 9,5%.

Также OBOZ.UA писал, что в ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены изменять количество сотрудников, все-таки есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут гораздо чаще, чем нанимать новых во всех ключевых сферах.

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