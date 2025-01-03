Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: к чему готовиться украинцам

В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых, во всех ключевых сферах.

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Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. Там отметили: в целом ситуация на рынке труда остается сложной, "хотя ожидания по поводу занятости несколько смягчились".

"Респонденты всех опрошенных секторов были настроены на сокращение количества работников. В то же время предприятия строительства, торговли и сферы услуг ожидали замедления темпов сокращения персонала, только промышленники прогнозировали их незначительное ускорение", – говорится в сообщении.

В целом среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 76%;

нанимать новых – 7%;

проводить увольнения – 17%, что почти в 2,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 81%;

нанимать новых – 4%;

проводить увольнения – 15%, что почти в 4 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди торговых предприятий:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 82%;

нанимать новых – 6%;

проводить увольнения – 11%, что почти в 2 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы строительства:

будут оставлять текущее количество сотрудников – 64%;

нанимать новых – 16%;

проводить увольнения – 20%, что в 1,25 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Украинцы игнорируют вакансии с зарплатами до 35 тысяч

В то же время, украинцы игнорируют многие вакансии с высокими зарплатами – до 35 000 грн. На такие объявления осенью 2024 года приходило меньше всего ответов – при том, что сами профессии, на которых ищут специалистов, не являются экзотическими. В частности, это стоматолог и автоэлектрик. Впрочем, и количество самих вакансий не "космическое".

Так, на 110 вакансий стоматолога было всего 197 отзывов, рассказали специалисты профильного ресурса. Они отметили: медианная (зарплата человека, находящегося в середине ряда зарплат) предлагаемая зарплата по этим вакансиям составляла 30 000 грн.

Вакансий для автоэлектриков было размещено 149. Получено по ним отзывов – 296. При этом зарплаты в этой сфере существенно выросли – по данным аналитиков, они составляют 35 000 грн, тогда как в прошлом году автоэлектрик мог заработать 27 500 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине все популярнее становится удаленная работа. При этом соискатели нередко ищут вакансии, не требующие особого опыта. И не без причины – на некоторых позициях можно зарабатывать таким образом около 50 тыс. грн.

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