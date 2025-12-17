Рынок недвижимости в Украине заработает по новым правилам: что изменится для риелторов

В Украине планируют урегулировать риелторскую сферу – для этого народные депутаты хотят создать специальную рабочую группу. Это позволит сделать операции с недвижимостью и вознаграждение посредников более понятными для клиентов.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк ("Слуга народа"). Создание Рабочей группы для упорядочения деятельности риелторов предусмотрено законопроектом №12377, который сейчас находится на рассмотрении парламента.

К урегулированию риелторского рынка парламентарии приступят сразу после принятия упомянутого законопроекта. Рабочая группа при профильном комитете подготовит конкретные рекомендации для Кабинета министров.

Масштабы рынка и его проблемы

По приблизительным подсчетам, в Украине действует около 40 тысяч риелторов, которые предоставляют услуги по аренде и купле-продаже жилья. Однако достоверной статистики нет, как и механизмов контроля качества их работы.

Шуляк отметила, что сегодня не хватает четких стандартов для оценки риелторских услуг и их стоимости. Размер вознаграждения должен определяться фактическим объемом выполненной работы и степенью ответственности, а не просто предоставлением доступа к базам данных.

Цель Рады

Но ролью государства нардеп назвала поддержку развития, в частностичерез подготовку специалистов в отечественных университетах. Зато рынок должен самостоятельно формировать правила игры.

Поэтому законодательство должно определить прозрачные нормы деятельности риелторов, но не создавать условий для монополий, подчеркнула депутат. С этой целью в конце года и планируют сформировать Рабочую группу.

К участию в ней приглашают как специалистов, так и участников рынка, чтобы выработанные предложения были практическими и уравновешенными. После одобрения законопроекта наработки направят в профильное министерство и парламент.

Кроме того, принятие законопроекта о жилищной политике входит в обязательства Украины в рамках программы Ukraine Facility. Таким образом, упорядочение риелторского рынка является частью евроинтеграционного курса страны.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в правительстве Украины отреагировали на петицию об урегулировании деятельности "лиц, не имеющих никакого официального статуса", объяснив, что в таком случае цена на риелторские услуги может кардинально измениться.

