В Украине урегулируют деятельность риелторов: Свириденко объявила об изменениях после нашумевшей петиции

В Украине урегулируют деятельность риелторов, отмечается, что цена на их услуги может кардинально измениться. Правительство поручило профильным ведомствам проработать этот вопрос, что может привести как к упорядочению рынка, так и к росту расходов риелторского бизнеса.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в ответе на петицию на сайте Кабинета министров. Отмечается, что нововведения могут кардинально изменить подход к предоставлению риэлторских услуг, а также повлиять на их стоимость для клиентов.

Правительство в ответе на петицию признало, что сейчас в Украине деятельность агентств недвижимости и риелторов происходит без специального правового регулирования. Риелторы регистрируются как субъекты хозяйствования на общих основаниях и платят налоги, тогда как осуществление риелторской деятельности без соответствующей регистрации является незаконным.

В Кабмине подчеркивают, что для урегулирования рынка важно учитывать международный опыт, в частности практику ЕС. В странах Европейского Союза деятельность риелторов регулируется на уровне национального законодательства, при этом общие рамки определяются директивами и регламентами ЕС.

Они касаются защиты прав потребителей, финансирования, устойчивости и общего функционирования рынка недвижимости. Свириденко отметила, что законодательное урегулирование риелторской деятельности в Украине может иметь несколько ключевых эффектов:

повышение прозрачности рынка;

усиление конкуренции между риелторами и агентствами недвижимости;

защита прав потребителей;

увеличение поступлений в государственный бюджет;

профессионализацию сферы риелторских услуг.

В то же время Свириденко обратила внимание на возможные риски. В частности, по данным Фонда государственного имущества, законодательное регулирование может привести к увеличению бюрократического аппарата и дополнительных бюджетных расходов. Кроме того, расходы самого риелторского бизнеса могут вырасти, что напрямую повлияет на цену услуг для клиентов.

"Кабинет министров поддерживает необходимость упорядочения рынка риелторских услуг с учетом экономических условий и приоритетных потребностей государства", – подчеркнула премьер. Она добавила, что Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономики, Минфином, Минюстом и Минразвития уже начал проработку этого вопроса и вскоре проинформирует о конкретных шагах.

