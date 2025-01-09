Рынки готовятся пересчитать стоимость золота: от чего будет зависеть цена

Международные биржевые цены на золото растут на фоне публикации ключевых показателей занятости в США. В преддверии возможного смягчения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) стоимость драгоценного металла может быть пересмотрена.

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Как сообщает Bloomberg, стоимость золотых слитков 9 января достигла $2665 за унцию после роста на 0,5% накануне. Котировки палладия и платины снизились, а серебра наоборот – выросло.

Ранее отчет показал, в декабре в США замедлились показатели найма в частном секторе и роста заработной платы. Это может вызывать опасения насчет роста инфляции в стране, в ответ на что ФРС необходимо будет сбалансировать это снижением ставок. Более низкие затраты по займам, как правило, благоприятны для золота, поскольку оно не приносит процентов.

Теперь рынки ожидают публикации данных по заработной плате за декабрь. Предполагается, что они покажут умеренный, но стабильный прирост рабочих мест, который, по прогнозам экономистов, продолжится и в 2025 году. Опрос 22V Research показал, что большинство инвесторов следят за отчетом внимательнее, чем обычно.

В прошлом году котировки на золотые слитки выросли на рекордные 27%, что частично связано вызвано со смягчением денежно-кредитной политики США, хотя победа Дональда Трампа на президентских выборах в США поддержала доллар и это ралли потеряло свой импульс. Теперь же аналитики не так оптимистичны – в Goldman Sachs Group уже пересмотрели свои взгляды на стоимость золота и "отодвинули" прогнозируемые $3000 за унцию до середины 2026 года.

"Неопределенность, связанная с рисками инфляции, торговыми войнами, геополитической напряженностью и общей неопределенностью рынка, на данный момент поддерживает рост золота как безопасного актива", – заявила в своей заметке аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.

Как уже сообщал OBOZ.UA, на фоне эскалации между Израилем и его соседями на Ближнем Востоке на драгоценный металл была установлена исторически высокая стоимость. После атаки Израиля на объекты, связанные с финансовыми операциями ливанской группировки "Хезболла", цена драгоценного металла достигла $2730 за тройскую унцию.

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