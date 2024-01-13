Румынские фермеры прекратили блокировку границы с Украиной – ГПСУ

По состоянию на вечер субботы, 13 января, румынские фермеры перестали блокировать движение грузовых автомобилей через пункта пропуска "Порубное-Сирет" на границе с Украиной. Блокада продолжалась около 5 часов.

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Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Там отметили, что на данный момент пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

"Счастливого пути!" – добавили пограничники.

Напомним, что ранее румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Сирет" напротив украинского "Порубное". В ГПСУ предупреждали о возможном усложнении движения в обоих направлениях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 января завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Граница между Польшей и Украиной была разблокирована, движение грузовиков возобновлено.

– Это стало возможным благодаря тому, что польское правительство подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь шла о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

– 11 января стало известно, что местные власти в польской Медике не выдали перевозчикам разрешение на забастовку. Протестующие собирались заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Медика-Шегини" с 15 января по 15 марта.

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