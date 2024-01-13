Румынские фермеры заблокировали границу с Украиной: что происходит

Румынские фермеры начали блокировать пункт пропуска "Сирет" напротив украинского "Порубное". В ГПСУ предупреждают о возможном усложнении движения в обоих направлениях.

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Причина и срок блокировки границы со стороны Румынии неизвестны. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", что напротив украинского "Порубное", заблокировано! На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"", – говорится в сообщении.

В ГНСУ уточнили, что причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. В связи с блокировкой может быть усложнение движения в обоих направлениях.

Пока же значительной очереди из грузовиков в направлении Украины не отмечается. На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

В то же время пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Стало известно, что польское правительство 6 января подписало соглашение с фермерами, приняв их условия. Речь идет о субсидиях на кукурузу, а также гарантиях на неповышение налогов и дешевые кредиты.

– Вскоре в ГПСУ сообщили, что в 21:00 по киевскому времени завершилась акция протеста польских фермеров перед пунктом пропуска "Медика-Шегини". Граница между Польшей и Украиной была разблокирована, движение грузовиков возобновлено.

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