Руководству "Укрэнерго" платят до 700 тыс. грн в месяц: озвучены зарплаты правления

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" за июль составили от 251 338 до 717 424 грн. При этом глава правления компании Владимир Кудрицкий получил не самую большую сумму – его фактическая выплата составила 423 159 грн 94 коп. Налогов же, военного сбора и других удержаний он уплатил 111 440 грн 6 коп.

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Об этом сообщили в самом "Укрэнерго". Там отметили: самую большую сумму же получил член правления компании Алексей Брехт. Его фактическая зарплата (с учетом отпускных) составила 717 424 грн 45 грн коп. Сумма удержанных налогов, военного сбора и других удержаний составила составила 180 419 грн 89 коп.

Член правления "Укрэнерго" Олег Скрипник за июль получил (с учетом отпускных) 581 812 грн 40 коп. фактической зарплаты. Налогов же, военного сбора и других удержаний он уплатил 142 708 грн 70 коп.

Член правления компании Сергей Галаган получил фактической зарплаты на сумму 265 650 грн. Сумма удержанных налогов, военного сбора и других удержаний составила 64 350 грн.

Фактически получена членом правления "Укрэнерго" Андреем Немировским заработная плата составила 251 338 грн 2 коп.Налогов же, военного сбора и других удержаний он уплатил 67 226 грн 98 коп.

Работодатели отказываются от старых зарплат

В то же время украинские работодатели повышают зарплаты своим сотрудникам. Цель – удержание персонала и привлечение новых высококвалифицированных работников в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране. В частности, средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 грн – с около 17 000 в начале года.

По данным Минэкономики, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года – последствия активных боевых действий на значительной территории Украины. В частности:

временная потеря значительной территории;

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку деятельности);

существенные перманентные разрушения логистики;

значительное количество людей трудоспособного населения за границей и в рядах Вооруженных сил Украины, "что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда".

Впрочем, отмечается, сами украинцы хотят зарабатывать еще больше. Так, средняя зарплата, запрашиваемая ими в резюме, составляет 20 414 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых практически во всех ключевых сферах.

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