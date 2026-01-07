Руководству государственных банков к Новому году выплатили космические зарплаты: сколько получили в "Привате" и других банках

В Украине среди государственных банков в декабре традиционно самые большие зарплаты получило руководство ПриватБанка. При этом у главы "Привата" зарплата выросла с 2,2 млн до почти 3,5 млн грн за месяц. В декабре зарплаты выросли во всех государственных банках.

Об этом говорится в отчетах о вознаграждении правления банков. Председатель правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт в декабре получил почти 3,5 млн грн (3 492 904 грн). Для сравнения, в ноябре ему заплатили почти 2,2 млн грн (2 187 729 грн).

При этом в отчете отметили, что в декабре 2025 года председателю, его заместителям и членам правления выплатили часть основной заработной платы за ноябрь 2025 (60% при полном расчете оплаты труда), заработную плату за декабрь (100% – за отработанный период с 01.12.2025 по 31.12.2025) и оплачены отпуска.

И.о. главы "Укргазбанка" Родион Морозов в ноябре 2025-го получил "на руки" 976 тыс. грн, а в декабре 2025-го - 1 млн 288 тыс. грн. И хотя это значительная разница, это в разы меньше заработков в "Привате".

Председатель правления "Сенс Банка" Алексей Ступак в декабре получил 1,2 млн грн. Для сравнения, в ноябре его заработок в банке составил 900 тыс. грн. Такой рост соответствует ситуации в других государственных банках.

Какие зарплаты платят украинцам

Минимальную зарплату в Украине с 1 января повысили с 8000 до 8647 грн. Даже после повышения украинцы с минимальной зарплатой будут оставаться за чертой бедности. В то же время фактический прожиточный минимум по состоянию на сентябрь составлял 10 192 грн (это уровень фактического прожиточного минимума).

Фактический прожиточный минимум – та сумма, которая нужна, чтобы заплатить за базовые услуги и товары из потребительской корзины. То есть такой уровень минималки не позволит обеспечить даже базовые потребности.

Отдельно вырастут зарплаты учителей. С 1 января 2026 года повышение составляет 30%, а с 1 сентября – еще 20%. Нагрузка на ставку учителя остается без изменений – 18 часов в неделю. В то же время с 1 января 2026 года должностные оклады педагогов вырастут на 30%.

Средняя заработная плата в 2026-м может увеличиться с 26 тыс. до 30 тыс. грн. Считается, что достаточный уровень минималки – от 50% средней зарплаты, но не менее фактического прожиточного минимума.

Как ранее писал OBOZ.UA, народные депутаты приняли бюджет страны на 2026-й, в котором втрое увеличили себе компенсацию расходов на депутатскую деятельность – с одной до трех зарплат в месяц. Если сейчас парламентарий получает 60-70 тыс. грн на "деятельность", то со следующего года эта цифра достигнет около 200 тыс. грн.

