Украинец отсудил у Rozetka 37 тыс. грн, потому что был недоволен покупкой: магазин также вернул полную стоимость товара

Заречный районный суд Сум обязал интерне-магазин Rozetka заплатить покупателю 37 тыс. грн в виде компенсации морального ущерба, а также неустойки. По закону после того, как покупатель отдал товар на гарантийный ремонт, ему должны были предоставить аналогичный товар для временного пользования. Rozetka такой товар не предоставила, кроме того, вместо того, чтобы отремонтировать товар, они почти через месяц вернули его полную стоимость.

Об этом говорится в решении суда по делу 591/183/23. Решение приняли в сентябре 2023-го, а сам товар истец приобрел еще в январе 2021-го. Так, он купил видеокарту видеокарту PalitPCI-Ex GeForce RTX 3090 стоимостью 62 499 грн.

В июне 2022-го, когда все еще действовал гарантийный срок, видеокарта перестала корректно работать. Он принес ее в точку выдачи товара Rozetka. Видоекарту забрали на гарантийный ремонт, однако по закону магазин был обязан на время выдать аналогичных товар. Это не сделали.

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Согласно требованиям закона, если не предоставить аналогичный товар в пользование на время ремонта, магазин обязан платить неустойку в размере 1% за каждый день, когда клиент остается без своей покупки. Кроме того, в законе установлены и четкие сроки, когда должны провести гарантийный ремонт. Если спустя 14 дней товар не отремонтировали, за каждый дополнительный день насчитывается неустойка в размере 1%.

С момента, когда истец отдал товар на ремонт и до момента, когда ему вернули его стоимость (фактически вместо гарантийного ремонта произвели возврат), ежедневно насчитывали неустойку. В результате суд обязал Rozetka заплатить 19 839 грн неустойки за то, что покупателю не выдали аналогичный товар в пользование и 14 769 грн за то, что ремонт не произвели в течение 14 дней. Кроме того, также суд насчитал 500 грн морального ущерба.

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