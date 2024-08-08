Россия и Китай планируют возобновить бартерную торговлю уже этой осенью, чтобы обойти трудности с банковскими платежами из-за санкций. Ожидается, что первые соглашения будут касаться обмена сельскохозяйственной продукции и промышленных товаров.

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Об этом пишет Reuters. По данным трех источников, близких к двусторонней торговле, вероятность того, что первые соглашения, связанные с сельским хозяйством, будут заключены до конца 2024 года, достаточно высока.

Россия, под давлением санкций и экономической изоляции, вынуждена прибегать к бартерной торговле с Китаем, что является явным шагом в ее экономическом развитии. Из-за невозможности проводить полноценные банковские операции и отсутствия доступа к современным финансовым системам Россия возвращается к архаическим методам торговли, что свидетельствует об ухудшении ее экономической ситуации.

Бартерные соглашения, которые могут состояться этой осенью, планируются не от хорошей жизни, а как попытка как-то обойти санкции и избежать валютных рисков. Это является прямым следствием политической изоляции и экономического упадка страны.

Бартерные схемы между Россией и Китаем не являются новинкой. Они активно использовались для распада Советского Союза и в 1990-х годах. Однако после того, как банковская система стала более развитой, страны перешли на денежные расчеты.

Несмотря на усилия Кремля найти обходные пути, такие как использование региональных китайских банков, эти меры оказались недостаточно эффективными, что подтолкнуло бартерную торговлю – метод, который широко использовался в 1990-х годах во время экономического кризиса в России. Эта ситуация демонстрирует, как глубоко Россия погрязла в своей экономической ловушке, и как даже ее ближайшие союзники, такие как Китай, пытаются минимизировать риски сотрудничества со страной, которая все больше становится экономически нестабильной и непредсказуемой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия обновила рекордный показатель экспорта в Китай. Правда, КНР преимущественно закупает не высокотехнологичные товары, а ресурсы, таким образом, продолжая превращать РФ в свой сырьевой придаток.

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