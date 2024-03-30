Россияне повредили или уничтожили 80% теплогенерации ДТЭК: некоторые блоки полностью разрушены

В результате ударов РФ по энергосистеме Украины в марте повреждено или разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК, доступной к самой масштабной атаке на энергосистему 22 марта. 5 из 6 ТЭС повреждены, некоторые блоки разрушены почти полностью.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, передает "Интерфакс". "Вчера (29 марта) была вторая по масштабу атака на наши объекты, самая масштабная произошла 22 марта. Последствия этих двух атак "результативны" в кавычках. Повреждено очень много объектов генерации и распределения. У нас 5 из 6 ТЭС повреждено очень сильно, некоторые блоки разрушены почти полностью, некоторые отчасти", – сказал Сахарук в эфире национального телемарафона "Единые новости" в субботу.

Сахарук отметил, что в течение марта РФ нанесла более десяти атак на объекты ДТЭК. Глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота сообщил, что Змиевская ТЭС компании на Харьковщине полностью разрушена атаками РФ, ее в перспективе будут восстанавливать, но сроки и стоимость этого восстановления пока неизвестны.

30 марта графики отключений электроэнергии действуют в Харьковской области. В то же время в Одесской области удалось отменить все ограничения, хотя ситуация остается тяжелой. Как сообщают на сайтах энергокомпаний, ситуация в энергетике остается тяжелой, больше всего проблем – в Харьковской области. В Минэнерго отмечают : отменены графики аварийных отключений в шести областях, почасовые ограничения электроэнергии применяются только в Харьковской области; дефицита электроэнергии не предполагается.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, уже подключенных к сети после прошлых обстрелов.

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