Россияне остались без техники Xiaomi: устройства перестали работать в стране-агрессоре

В России перестали работать устройства китайской компании Xiaomi. Камеры, системы "умный дом", роботы-пылесосы просто перестали включаться. В компании говорят, что причина – перезапуск серверов.

О массовых жалобах сообщают российские издание, в частности Baza. "СММщики Xiaomi уже устали отбиваться в соцсетях от сотен комментариев недовольных владельцев и обещают все исправить в ближайшее время. Особенно там негодуют владельцы системы "умный дом" - у них не работает вообще ничего", – говорится в публикации.

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Из-за сбоя на серверах компании у пользователей перестали функционировать роботы-пылесосы, камеры наблюдения и системы "умный дом". Приложение показывает "отсутствие сети" и отказывается включать устройства.

Отметим, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi ("Сяоми") в список международных спонсоров войны. Компания не просто не прекратила деятельность в РФ, но и расширяет свое присутствие на этом рынке. В самой корпорации уже заявили о протесте против внесения в этот список и своей поддержке "мира во всем мире".

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в 2021 году в Литве пользователям смартфонов посоветовали выбросить китайские гаджеты и впредь не покупать их. Беспокойство властей вызвали функции цензуры, которые обнаружили в программном обеспечении от Xiaomi.

Кроме того, в том же году министерство обороны США опубликовало список, куда вошли девять китайских компаний, которые, по данным американской разведки, принадлежат или контролируются военными Китая. В списке оказалась и Xiaomi.

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