Россия завалила ЕС своим дешевым продуктом: почему санкции не подействовали

Несмотря на санкции, введенные Европейским Союзом (ЕС) против РФ, российская рыба продолжает попадать на рынки стран-членов. Еврокомиссия тем временем продолжает отказываться от ограничений в отношении морепродуктов из страны-агрессора.

Об этом сообщает Euractiv. Отмечается, что в европейских магазинах до сих пор полно трески и минтая российского вылова.

Какие страны против российских рыбопродуктов

Балтийские страны, Финляндия и Швеция продолжают призывать к жестким ограничениям в отношении морепродуктов из РФ. Они отмечают, что удар по российскому рыболовецкому флоту скажется по поступлениям в российскую казну и, следовательно, даст стране-агрессору меньше денег для войны в Украине.

До того недавно российские рыболовецкие компании Norebo и Murman Seafood признали виновными в государственном шпионаже в водах ЕС. Только после этого на них наложили санкции.

"В нынешней геополитической ситуации мы не можем останавливаться на том, что уже сделано. Чтобы поддержать Украину, мы должны последовательно продолжать ограничения торговли с Россией и Беларусью", – говорит министр сельского хозяйства и рыболовства Латвии Арманд Краузе.

Позиция Еврокомиссии

Официально Еврокомиссия заявляет, что отказа от российской рыбы уже и так было сделано достаточно. Почти сразу после полномасштабного вторжения в Украину ЕС запретил импорт икры, которую Россия и так поставляла в очень незначительных объемах. В то же время остальные менее "гламурных" рыбных продуктов, в частности треска и минтай, продолжили поступать. Часть из них даже импортировалась без пошлины.

Несмотря на то, что в 2024 году этот импорт лишили тарифных льгот, в том же году Евросоюз приобрел российскую рыбу на 709 млн евро. Больше всего попало в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу.

Сейчас же на импортируемую российскую рыбу накладывается 12% пошлины. Крупнейшими ее потребителями в ЕС являются Португалия, Нидерланды и Польша.

Ситуацию осложняет еще и то, что российская рыба попадает в ЕС несколькими обходными каналами. В частности треска из РФ может беспошлинно попадать на европейский рынок после переработки в Норвегии.

Также OBOZ.UA сообщал, что Россия и Вьетнам договорились о совместной добыче нефти и газа с минимальной ценой $75 за баррель, что позволяет обходить ценовой потолок ЕС в $47,6. Фактически это создает схему экспорта российской нефти под видом вьетнамской, что позволяет Кремлю обходить ограничения со стороны Европы.

