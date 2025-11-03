Россия уничтожила целый склад с запасами производителя сухариков Flint: что известно

В Павлограде Днепропетровской области 2 ноября был полностью уничтожен склад, арендованный компанией по производству соленых снеков. В результате пожара сгорело сырье и готовая продукция Snack Production, которая работает под брендами Flint, Chipster's, Big Bob, "Сан Санич" и "Морські".

Об этом заявил соучредитель группы компаний Star Brands (в нее входит Snack Production) Иван Омельченко в Instagram. Официальная страница Star Brands перепостила его сообщение.

"К большому сожалению, вчера (2 ноября. – Ред.) враг продолжил наступление в своей войне против украинских чипсов и сухариков. В 14:30 был полностью уничтожен склад готовой продукции и сырья в Павлограде", – сообщил Омельченко.

Главное, что известно

По данным СМИ, склад был уничтожен прямым попаданием "Шахеда".

Площадь уничтоженного склада – 11 тыс. кв. м.

Стоимость уничтоженной продукции точно не оценена, но Омельченко отмечает, что это "десятки миллионов".

Никто из сотрудников не погиб – они находились в специальном укрытии.

Пожарные долго не могли приступить к работе, т.к. в Павлограде сохранялась угроза повторных ударов "Шахедами" – пожар тушили всю ночь .

. Star Brands подала заявления в правоохранительные органы о преступлении страны-агрессора.

Это уже не первая атака – склад компании в Павлограде уже был под российскими ударами в апреле 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября российская атака на Киев полностью уничтожила офис и складской комплекс фармдистрибьютора "Оптима-Фарм", нанеся ущерб на более 100 миллионов долларов. Также было атаковано производство крупнейшего производителя кофе в "дрипах" Idealist Coffee.

