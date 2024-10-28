Россия угрожает Хмельницкой АЭС – "Энергоатом"

Российские БПЛА создали реальную угрозу безопасности Хмельницкой АЭС. В частности, 28 октября, около 6:00, российский "Шахед" пролетел критически близко от одного из энергоблоков этой атомной электростанции.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили:

Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, "прибегая к откровенному терроризму".

Украина требует от мирового сообщества адекватной реакции и решительных действий по прекращению террористических атак на объекты критической инфраструктуры.

"С наступлением осенне-зимнего периода рашисты усиливают энергетический террор украинских АЭС, создавая новые риски безопасной эксплуатации атомных объектов. ...Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может ощутить весь континент", – говорится в сообщении.

Ранее же из-за действий РФ на грани блэкаута находилась Запорожская АЭС. Это произошло из-за отключения в связи с обстрелами одной из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную станцию с объединенной энергосистемой Украины.

В целом же целью российских атак в последнее время стала не только оккупированная ЗАЭС, но и атомные станции на подконтрольной Украине территории. В частности, во время самого массированного российского удара по украинской энергетике 26 августа от сети отключились 4 энергоблока АЭС – на Ривненской и Южно-Украинской электростанциях.

По словам независимого эксперта по ядерной энергетике и ядерной безопасности Ольги Кошарной, РФ била по периферийным трансформаторам вблизи АЭС. Это и привело к колебаниям в энергосистеме, которые вынудили АЭС отключить часть блоков.

Кошарная объяснила, что, если бы РФ попала в трансформаторы открытых распределительных устройств, энергоблоки остановились бы штатно, в регламентном режиме аварийной защитой. Но россияне в свое время проектировали такие блоки, а потому били именно по периферийным трансформаторам, а это, с ее слов, привело к нештатной ситуации.

В связи с этим Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширило мониторинговую миссию в Украине. С сентября 2024 года специалисты агентства будут следить не только за ситуацией на АЭС, но и на подстанциях, распложенных рядом с атомными станциями. Эти объекты критически важны для работы украинских АЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский показал кадры пожара, который российские оккупанты устроили на Запорожской атомной электростанции. Он призвал мир отреагировать на провокацию государства-террориста.

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