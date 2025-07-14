Российское "ядерное влияние" трещит по швам: Москва теряет контроль над АЭС в Турции

Строительство АЭС "Аккую" в Турции оказалось в глубоком кризисе – российские работники не получают зарплаты, а численность персонала уменьшилась в четыре раза. Из-за финансовых проблем, санкций и технических трудностей Россия больше не способна поддерживать ядерные проекты за рубежом как инструмент влияния.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД). Российские работники на объекте не получают заработную плату с мая 2025 года, а количество персонала сократилось с 12 до всего 3 тысяч человек.

По данным СМИ, Кремль даже рассматривает возможность продажи своей доли в проекте, что свидетельствует о глубоких проблемах с его дальнейшим финансированием. Проект АЭС "Аккую" всегда имел для России не только экономическое, но и стратегическое значение. Изначально Москва позиционировала строительство ядерных объектов за рубежом как способ усиления влияния в регионе.

С 2010 года Росатом работал над реализацией соглашения с Турцией, а с 2018-го активно шло строительство. Запланированная общая мощность станции – 4800 МВт (четыре энергоблока) должна была сделать АЭС ключевым энергетическим объектом в регионе Мерсин на юге Турции.

Однако вторжение РФ в Украину кардинально изменило ситуацию. Санкции, отток капитала, изоляция от западных рынков и рекордные расходы на войну привели к постепенному разрушению финансовой основы Кремля. Раньше такие проекты как "Аккую" Кремль финансировал практически без ограничений, теперь у России просто не хватает ресурсов.

Помимо финансовых трудностей, строительство АЭС сталкивается и с техническими барьерами. Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар подтвердил, что строительство первого энергоблока завершено более чем на 90%, однако процесс осложнен задержкой поставки оборудования от немецкой компании Siemens. Из-за этого "Росатом" вынужден был срочно заказывать аналогичные компоненты в Китае. Bloomberg сообщает, что президент Турции лично обращался к канцлеру Германии с просьбой решить вопрос, однако безрезультатно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России стремительно растет объем активов, которые конфисковала у бизнеса, пытаясь наполнить истощенную федеральную казну. Но перспектива замедления военной экономики только ухудшает перспективы кремлевского режима.

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