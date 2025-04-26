Российские СМИ заявили, что компания McDonald's подала заявку для регистрации бренда в РФ

Американская корпорация McDonald's якобы подала в Роспатент заявку для регистрации бренда "Макдоналдс". Компания вышла с российского рынка еще в 2022-м, при этом регистрация бренда еще не означает возврата на рынок.

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О подаче заявки написал ряд российских СМИ и государственное информационное агентство РФ. Заявку на регистрацию вроде бы отправили еще в декабре 2024-го, а сейчас Роспатнент решил ее рассмотреть. Как будто товарный знак " Макдональдс" будет давать права продавать в РФ напитки и еду, предоставлять ресторанные услуги и доставлять еду.

Напомним, в 2022-м рестораны сети McDonald's в России переименовали в "Вкусно и точка". Новые рестораны работают в тех же помещениях, в которых работал McDonald's, а меню незначительно изменили. McDonalds объявил об уходе из страны-террориста еще 16 мая 2022-го. Решение было принято в компании в связи с вторжением России в Украину.

Однако российский "аналог" значительным спросом не пользовался. Сеть ресторанов "Смачно – и точка" закончила 2022-й с убытком в 11 млрд рублей (140 млн долларов). В то же время в 2021-м McDonald's показал прибыль в 2 млрд рублей (25,8 млн долларов).

Как сообщал OBOZ.UA, за последние 15 лет бургер Биг Мак подорожал на 857%, то есть более чем в 8,5 раз. Это в несколько раз быстрее и девальвации, и инфляции, которая за последние 15 лет выросла более чем в четверо.

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