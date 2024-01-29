Российские олигархи Фридман и Авен не подавали против Украины иск на $1 млрд: о чем говорится в нашумевшем документе

Холдинг российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена ABH Holdings (АВНН, Люксембург) не подал иск против Украины на свыше 1 млрд долларов за национализацию Сенс Банка, который ранее назывался Альфа-банк Украина. Он только зарегистрировал запрос на арбитраж в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID).

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Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая, передает "Минфин". Она отметила: иск все же будет – но позже.

"В настоящее время был подан и зарегистрирован именно запрос на арбитраж, а не иск. Который будет подан позже в соответствии с процессуальным графиком и правилами 30 Арбитражных правил", – говорится в сообщении.

Слова Мудрой подтверждает и информация в реестре ICSID. Как отмечают аналитики, материалы дела там пока не публикуются, но сообщается, что:

11 января 2024-го генеральный секретарь организации зарегистрировал заявление о нарушении арбитражного разбирательства;

официальными истцами выступили двое граждан Великобритании — Александр Йен и Байджу Васани.

Что говорится в запросе на арбитраж

Сам же запросе на арбитраж, по словам Мудрой, состоит из 119 пунктов. Требования истца сводятся к следующему:

признать, что Украина нарушила Соглашение по инвестициям истца;

компенсировать истцу все убытки и убытки, которые он понес – ожидается, что такая компенсация будет составлять не менее 1 млрд долларов;

компенсировать все расходы, связанные с этим производством, включая расходы на адвокатов;

присудить начисление сложных процентов на сумму компенсации, которые будут начисляться за период до и после вынесения арбитражного решения до даты полного и окончательного исполнения Украиной;

примененить другие средства правовой защиты, которые состав арбитражного трибунала может считать уместными в этих обстоятельствах.

При этом, подчеркивается, истец отмечает, имеет право на полное возмещение убытков. Включая:

полную компенсацию за упущенную выгоду, причиненную его инвестициям;

"полное возмещение любого ущерба, который могут быть заявлены третьими лицами против ABH Holdings SA, прямо или косвенно связанных с заявленной им якобы экспроприацией Сенс Банка";

моральным вредом в любом размере количественной оценки.

Банк возвращать не собираются

А вот возвращать Сенс Банк, отмечается, его бывшие владельцы не собираются. В частности, в запросе на арбитраж об этом не указывается.

"Чего нет в запросе ABH Holdings SA – это требования по возвращению украинского банка в их собственность", – отметили аналитики.

Что предшествовало

Альфа-Банк, который к тому моменту уже назывался Сенс Банком, был передан во владение государства согласно закону, который позволяет национализировать банки, принадлежащие подсанкционным лицам. Акционеры банка оказались под санкциям еще осенью 2022 года.

Он был национализирован летом 2023 года. Закон предусматривает возможность вывода с рынка банков подсанкционных владельцев, но воспользоваться этим пунктом было невозможно. Дело в том, что еще до национализации "Сенс" был системно важным банком, а потому его было нельзя просто лишить лицензии и закрыть.

Также важно учитывать, что согласно упомянутому закону, передача банка в пользу государства происходила за 1 гривню, а подсанкционные владелц получат компенсацию, когда Россия возместит Украине нанесенный в результате агрессивной войны ущерб.

В ABH Holdings же назвали действия по национализации "Альфы" "непропорциональным, необоснованными и дискриминационными шагами Украины". "Украинские власти незаконно отобрали банк у его законных владельцев, бенефициаров и акционеров", – считают там.

При этом примечательно, что сам Фридман ранее заявлял, что якобы готов передать Альфа-Банк Украине абсолютно бесплатно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее суд подтвердил правомерность национализации ПриватБанка. Соответственно, бывшие собственники банка не смогут вернуть его себе.

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