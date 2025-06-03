Российские алмазы больше не блестят: санкции обвалили экспорт до минимума за 10 лет

В 2024 году экспорт российских алмазов упал до самого низкого уровня за более чем 10 лет, из-за санкций он сократился как в объемах (30,37 млн карат), так и в доходах ($2,62 млрд). Компания "Алроса" потерпела резкое падение прибыли, накопила нереализованные алмазы на миллиард долларов и вынуждена сокращать работников.

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Об этом пишут росСМИ. По официальным данным Кимберлийского процесса, в течение 2024 года Россия экспортировала лишь 30,37 млн карат алмазов, что на 6,27% меньше, чем в 2023-м.

Это самый низкий показатель с 2015 года, когда были введены первые санкции за аннексию Крыма. Для сравнения, в довоенном 2021 году объем экспорта составил 48,6 млн карат – фактически на 60% больше, чем в 2024-м.

В денежном выражении падение оказалось еще более драматичным, а именно на 28,6% – до $2,62 млрд. Одной из причин стал обвал цен на российские алмазы: средняя цена за карат упала на 24% – с $113,7 до $86,36. В то же время среднемировые цены снизились всего на 10,27%. Падение поставок и цен привело к сокращению доли России в мировом экспорте алмазов:

в натуральном выражении – сохранилась на уровне 11%;

– сохранилась на уровне 11%; в денежном эквиваленте – снизилась с 10 до 9%.

Россия долго оставалась ведущим добытчиком алмазов в мире, обеспечив в 2024 году 32% глобальной добычи драгоценных камней. Крупнейший в мире производитель алмазов – российская госкорпорация "Алроса" стала одной из главных жертв санкций.

Компания оказалась под ограничениями США еще в 2022 году, а в 2024-м страны G7 ввели эмбарго на импорт российских алмазов, включая запрет на их поставки через третьи страны. Такие ограничения привели к глубокому кризису в компании:

нереализованная продукция на складах – $1,3 млрд;

– $1,3 млрд; запасы алмазов выросли на 45,3 млрд рублей – в 1,5 раза;

выросли на 45,3 млрд рублей – в 1,5 раза; потери выручки – 26%;

– 26%; падение чистой прибыли – в 4,4 раза, до 19,3 млрд руб;

чистый убыток во втором полугодии – 17,3 млрд руб;

– 17,3 млрд руб; рост чистого долга – до 107,9 млрд руб.

На фоне этих вызовов "Алроса" уже объявила о намерениях приостановить разработку наименее прибыльных месторождений и сократить часть персонала. По словам гендиректора компании Павла Мариничева, компания находится в "непростом состоянии" и вынуждена прибегать к "оптимизационным мерам".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в России обострился конфликт между правительством и Центробанком из-за рекордной учетной ставки в 21%, которая сдерживает экономику и блокирует инвестиции в гражданский сектор. Кремль на фоне падения доходов и роста дефицита бюджета давит на Эльвиру Набиуллину (глава Центробанка) с требованием снизить ставку уже в июне, чтобы "влить деньги" в экономику и избежать рецессии.

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