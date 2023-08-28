России "хватит запасов на год", деньги стремительно заканчиваются: известный экономист заявил, что "время работает на Украину"

Россия при сохранении текущих военных расходов и на фоне санкций имеет запас прочности в год. После этого у агрессора не будет возможности удерживать курс рубля, произойдет реальное ухудшение экономической ситуации и обеднению населения.

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Об этом координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман заявил в интервью OBOZREVATEL. "При таких военных расходах и значительном уменьшении поступлений дефицит бюджета будет только увеличиваться. При этом свои золотовалютные резервы они уже израсходовали. В фонде национального благосостояния на время полномасштабного вторжения было около 10 трлн операбельного резерва, до 3 трлн они уже сожгли", – рассказывает экономист.

П его словам, в тех условиях, в которых РФ находится сейчас, запаса прочности "хватит где-то на год". После этого не будет чем компенсировать колебания курса рубля, который "полетит довольно быстро, что приведет к реальному ухудшению экономической ситуации и обеднению населения".

"Сейчас время работает на Украину, как бы кому не казалось иначе. Можно сказать, что процесс подавления экономического потенциала агрессора как удав: хотя и медленно сжимает жертву, но финал будет неотвратимым", – добавил он. Санкции в нефтегазовом секторе работают так, как было запланировано: они уменьшили поступления в федеральный бюджет от продажи энергоресурсов вдвое. Если раньше за день Россия зарабатывала один миллиард долларов, то сейчас только половину – 500 миллионов. Это уже привело к большой дыре в бюджете.

"Что касается газа, то россияне довольно удачно все сделали сами. Они отказались от крупнейших партнеров – стран Европейского Союза, потеряв статус надежного и предполагаемого торгового партнера. Так, в 2023 году Россия больше всего сможет поставить в ЕС более 26 млрд куб м газа, но это в пять раз меньше, чем было до полномасштабной войны против Украины", – рассказал Гетьман.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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