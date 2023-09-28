РФ начала обстреливать энергообъекты: в "Нафтогазе" сделали прогноз на зиму и отчитались о добыче газа

В 2023 году "Нафтогаз" увеличил собственную добычу газа на 7-8%. Страна подготовлена к этой зиме лучше, чем в прошлом. В компании ожидают, что страна-террористка Россия продолжит обстреливать энергетические и инфраструктурные объекты.

Об этом рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов для Newsweek. "Мы ожидаем, что Россия продолжит осуществлять ракетные удары и атаки беспилотников по нашим энергетическим и инфраструктурным объектам. Их задача – лишить украинцев базовых услуг отопления, газоснабжения, электроснабжения и т.д. Однако украинцы стоят крепко", – сказал он.

Также стало известно, что "Укргазвидобування" запустила еще 5 скважин с дополнительной добычей 500 тыс. куб. м газа в сутки. Так, 4 из 5 скважин пробурены на "старых" месторождениях в возрасте 45-55 лет.

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Еще одна – совершенно новая. Впервые газ из нее поступил в газотранспортную систему Украины в этом месяце.

"Чтобы достичь наших целей по наращиванию добычи, мы комбинируем: используем современные технологии для открытия новых залежей на уже истощенных месторождениях и увеличиваем инвестиции в исследования и освоение новых участков", – рассказал Олег Толмачев, и.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Благодаря подобным подходам на одном из упомянутых "старых" месторождений за последние два года удалось увеличить суточную добычу газа на 35%. На остальном – почти на 50%, добавил Толмачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина зимой будет использовать средства защиты энергосистемы, которые еще не применяли никто в мире. Энергетики не раскрывают подробности в целях безопасности, но признают, что речь идет как о противоракетной обороне, так и об использовании инженерных сооружений.

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