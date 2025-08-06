Режиссер "Слуги народа" продал рекламный бизнес в Днепре: СМИ узнали подробности

Известный по сериалу "Слуга народа" украинский кинорежиссер Алексей Кирющенко лишился долей в рекламных компаниях в Днепре, отвечавших за часть билбордов города. Таким образом он вышел из совместного бизнеса с местным политиком Загидом Красновым.

Видео дня

Как сообщает Informator.ua, Кирющенко стал бизнес-партнером Краснова в 2021 году. Это изменило ситуацию на местном рынке наружной рекламы.

Детали

Загид Краснов (Загиддин Габибулаев) – многолетний депутат городского совета и лидер партии "Громадська сила". С 2010 года он трижды баллотировался в мэры, но ни разу победить ему не удавалось.

Сейчас его общественная и политическая деятельность преимущественно связана с политсилой "Громадська сила". Кроме того, он имеет бизнес в различных отраслях и в частности – в рекламе, ему принадлежат уличные билборды. В СМИ и соцсетях можно найти немало упоминаний о попытках местных властей убрать с улиц рекламные конструкции Краснова.

В сентябре 2021 года в ряде связанных с ним компаний произошла частичная смена собственности – среди совладельцев связанных с Красновым компаний появился новый Алексей Кирющенко. Он снял популярный в Украине сериал "Слуга народа", где в эпизодической роли снялся сам.

После этого серьезные конфликты на рынке наружной рекламы в Днепре прекратились. Стоит отметить, что Кирющенко также связан с рядом других бизнесов и в частности – с энергетикой. После начала полномасштабной войны он стал совладельцем фирмы, у которой коммунальные предприятия "Днепроводоканал" и "Днепровский метрополитен" заказали электроэнергию на 1 млрд 567 млн 833 тыс. грн и на 63,3 млн грн соответственно.

Рекламный бизнес Кирющенко в Днепре

Ссылаясь на данные платформы YouControl, журналисты пишут, что в 2021 году доля Руслана Краснова в компании ООО "Алесан" перешла к Алексею Кирющенко и Александру Котигорошко. Это владельцем частной охранной компании ООО "Корпимтех" и нескольких компаний, занимающихся веб-порталами. Доходы компании составляли:

2022 год – 1,26 млн грн;

2023 год – 1,43 млн грн;

2024 год – 1,99 млн грн.

Также Кирющенко и Котигорошко получили долю Краснова в ООО "Силл", которой принадлежит наибольшее количество бордов в Днепре. Ее возглавляет днепровский городской депутат от "Громадської сили" Станислав Басов, а доходы составляют:

2022 год – 1,25 млн грн;

2023 год – 1,56 млн грн;

2024 год – 2,37 млн грн.

Кроме того, в 2021 году Кирющенко получил доли в ООО "Тетраграмматон 7", ООО "Силл РТ", ООО "Голос Днепра", что Валентину Баску – отцу Андрея Баско, который в прошлом был руководителем городской организации "Громадська сила". В 2015 году Валентин Баско также баллотировался от этой партии на выборах в горсовет, но не прошел, а сейчас он возглавляет "Алесан" и "Тетраграмматон 7", доходы последней составляют:

2022 год – 2,82 млн грн;

2023 год – 4,55 млн грн;

2024 год – 6,21 млн грн.

Руководителем ООО "Силл РТ" является Евгений Зирчак, компания отчитывается о более скромных доходах (в 2022 году – 580,5 тыс. грн, в 2023 году – 582,4 тыс. грн, в 2024 году – 2,78 млн грн). ООО "Голос Днепра" возглавляет Басов, сама фирма без доходов, но имеет имущества на более 2,5 млн грн.

В марте 2025 года все доли, которые были у Кирющенко и Котигорошко в упомянутых компаниях, достались Валентину Баску. Причина такого поворота остается неизвестной, но предполагается, что это могло быть первоначальной договоренностью с совладельцами этого бизнеса. Журналисты отметили, что сейчас все указанные фирмы сейчас судятся с мэрией Днепра.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Алексей Кирющенко родился и вырос в Украине, долго жил и работал в России. Как он получил украинское гражданство, а также о слухах вокруг сериала "Слуга народа" и скандалах вокруг его имени читайте в интервью с режиссером на нашем сайте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!