Рекордный ущерб и потеря европейских рынков: в "Газпроме" готовят массовые увольнения персонала

" Газпром " планирует сократить более 1500 работников головного офиса для уменьшения затрат на зарплаты и оптимизации работы компании. На фоне рекордного ущерба и потери ключевых европейских рынков монополия также активно переселяет сотрудников в Турцию, где создается новый газовый хаб.

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Об этом пишут РосСМИ со ссылкой на официальный документ компании. Численность персонала планируют уменьшить почти вдвое, с 4100 до 2500 человек.

Такая инициатива изложена в письме заместителя председателя правления компании Елены Илюхиной. В документе указано, что оптимизация штата необходима из-за чрезмерного увеличения количества работников за последние десятилетия и огромных затрат на заработные платы, достигающих 50 миллиардов рублей ежемесячно.

Причины сокращения персонала

Елена Илюхина в своем письме отметила необходимость сократить дублирование функций в компании, уменьшить бюрократическую нагрузку и снизить расходы на соцвыплаты. По ее словам, стоящие перед "Газпромом" вызовы требуют оптимизации процессов и соответствующего сокращения персонала. "Задачи, стоящие перед компанией, нуждаются в оптимизации процесса их решения и уменьшении затрат", - отметила Илюхина.

Кроме внутренних проблем, "Газпром" понес серьезные потери на внешних рынках. После начала войны России против Украины компания потеряла более 80% европейского экспорта, а большинство европейских дочерних предприятий были либо ликвидированы, либо национализированы местными правительствами. В частности:

в Германии был национализирован Securing Energy for Europe GmbH;

в Великобритании компания потеряла контроль над Gazprom Marketing & Trading;

две нидерландские компании Gazprom Sakhalin Holdings BV и Gazprom Finance BV ликвидированы после разрыва соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения.

Эти компании ранее позволяли "Газпрому" выводить доходы из России с уплатой налогов по эффективной ставке 2-3%. Однако после разрыва соглашения преимущества исчезли, и активы были переведены в российскую юрисдикцию.

После остановки транзита газа через Украину с начала 2025 года из пяти ключевых маршрутов поставки газа в Европу у "Газпрома" остался только "Турецкий поток". Однако даже с его помощью компания не сможет восстановить утраченные объемы экспорта. В 2024 году "Газпром" прокачал лишь 32 миллиарда кубометров газа, что является самым низким показателем с конца 1970-х годов. Для сравнения, в 2021 году этот показатель составил более 170 миллиардов кубометров.

На фоне подобных изменений "Газпром" теряет позиции на международном рынке. Аналитики прогнозируют, что в 2025 году поставки в Европу и Турцию упадут до 45 млрд кубометров по сравнению с 50 млрд в 2024 году.

В 2023 году значительная часть сотрудников "Газпрома", обслуживавших газопроводы "Северный поток" и "Турецкий поток", покинула Евросоюз. Компания активно переселяла работников в Турцию, где планирует создать новый газовый хаб. Двое сотрудников "Газпрома" сообщили, что едут в Турцию вместе с семьями. По их словам, у компании даже были организованы курсы турецкого языка, а в конце года для работников подбирали квартиры в Стамбуле.

Переехать согласились не только граждане России, но и работавшие в "Газпроме" сотрудники из стран Евросоюза. Основной мотивацией для переезда стали нерыночные зарплаты, которые были примерно на треть выше среднего на рынке.

В 2023 году "Газпром" понес наибольший ущерб за всю свою историю. Компания потеряла 629 миллиардов рублей, а добыча газа сократилась до 404 миллиардов кубометров – минимального уровня с момента создания компании в 1990 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Приднестровье из-за отсутствия газа после прекращения транзита российского газа через Украину остановили работу все промышленные предприятия, кроме продовольственных. Запасов энергоносителей хватит всего на 10-20 дней, что ставит регион на грань экономического коллапса.

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