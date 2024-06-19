Рекордная взятка: в Украине разоблачена схема отмывания более 21 млн евро

В Украине разоблачили схему легализации более 21 миллиона евро неправомерной выгоды, полученной главой Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в 2015-2016 годах за возмещение НДС агрохолдинга. Расследование завершено, а обвинение против бывшего главы ГФС и его советника передано в суд.

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Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Схема заключалась в возмещении НДС компаниям агрохолдинга, за что бывший глава ГФС получил часть неправомерной выгоды.

Согласно данным следствия, с декабря 2015 по март 2016 года близкое лицо к главе ГФС способствовало ему в получении более 13 миллионов евро на счета компании-нерезидента, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. В течение мая 2017 – апреля 2018 года этот человек, будучи владельцем группы строительных компаний, легализовал всю сумму взятки, потратив ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева. Комплекс был достроен и владельцы продолжили получать дополнительные доходы, особенно в 2022-2023 годах.

В конце 2023 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 миллионов гривен, которые владелец строительных компаний приобрел благодаря легализованным средствам. Другую часть неправомерной выгоды в размере 7,9 миллионов евро легализовал советник бывшего чиновника.

Из этой суммы 5,5 миллиона долларов были отмыты путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а еще 2,8 миллиона евро были легализованы из-за оплаты по договорам купли-продажи в апреле – августе 2018 года. Следственные мероприятия продолжаются и направлены на установление обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 миллиона.

Расследование в отношении бывшего главы ГФС и его советника было завершено 2 февраля 2023 года, а 24 мая дело было направлено в суд. В апреле 2023 года завершилось расследование в отношении владельца агрохолдинга, и в феврале 2024 года обвинительный акт в отношении него также был передан в суд.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Вербицкий будет проверен на возможное незаконное обогащение. Уголовное производство занимается Национальным антикоррупционным бюро.

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