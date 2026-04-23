Разработали бизнес на более 3,5 тысячи ФЛП: сеть магазинов "Маркетопт" разоблачили на масштабной схеме

В Украине сеть супермаркетов "Маркетопт" подозревают в схеме "дробления бизнеса" – использовании более 3,5 тысячи ФЛП (физическое лицо-предприниматель), оформленных даже на посторонних лиц, чтобы минимизировать налоги. Такая модель позволяла избегать уплаты значительных сумм в бюджет, из-за чего государство могло потерять миллионы гривен.

Об этой схеме сообщило Бюро экономической безопасности (БЭБ). А название продуктовой сети озвучил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Речь идет о бизнесе с более 400 магазинами, который работает сразу в нескольких областях – от Полтавщины до Киевской, Сумской и Днепропетровской.

По версии следствия, эта сеть годами могла использовать схему, которая позволяет значительно уменьшить налоговую нагрузку. Вместо того чтобы работать как единая крупная компания, бизнес искусственно "разбивают" на тысячи мелких ФЛП.

В этом случае, по данным следствия, было привлечено более 3,5 тысячи предпринимателей. Часть из них оформляли на сотрудников, другую на посторонних лиц – студентов, пенсионеров, людей, которые фактически не вели собственного бизнеса.

Формально каждый из них был отдельным предпринимателем, но по сути все работали в рамках единой торговой сети. Работники выполняли обычные функции – продавцов, кассиров или администраторов, но юридически не были наемными работниками. По информации следствия, схема была хорошо организованной. В ней участвовали отдельные люди, которые:

регистрировали новые ФЛП;

вели параллельную, неофициальную бухгалтерию;

выплачивали зарплаты "в конвертах";

следили, чтобы обороты каждого предпринимателя не превышали лимиты упрощенной системы.

ФОПы на упрощенной системе платят значительно меньше налогов, чем крупные компании. Они не платят НДС (налог на добавленную стоимость), имеют упрощенную отчетность и более низкую налоговую нагрузку.

В результате крупная сеть может выглядеть как "малый бизнес", хотя фактически генерирует большие обороты. По данным правоохранителей, из-за таких схем бюджет недополучает миллионы гривен.

Во время следственных действий правоохранители изъяли документы, банковские карты, компьютеры, черновые записи и наличные. Также найдены носители информации, которые могут подтвердить существование организованной схемы. Расследование продолжается, и сейчас правоохранители устанавливают всех причастных.

По словам Гетманцева, такая практика долгое время существовала под видом легальной "оптимизации", но на самом деле является прямым уклонением от уплаты налогов. Он отмечал, что когда ФЛП оформляется на человека, который фактически не ведет предпринимательскую деятельность – это уже фиктивный бизнес. Такие схемы широко используются в торговле, ресторанах и сфере услуг.

Более того, по оценкам, только одна крупная сеть может генерировать миллиардные потери для бюджета, если работает по такой модели. Подобные схемы создают неравные условия на рынке, ведь честные компании, которые платят все налоги, проигрывают конкуренцию тем, кто их минимизирует.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в "Укрэнерго" годами действовала коррупционная схема по хищению средств госпредприятия во время полномасштабного вторжения. Нанесенный бюджету ущерб правоохранители оценивают в более чем 440 млн грн.

