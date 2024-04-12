Разница 10 грн на литре: какие цены на бензин выставили украинские АЗС

За текущую рабочую неделю (8-12 апреля) бензин А-95 на украинских АЗС подорожал на 24 коп./л. – 12 апреля они продают его в среднем по 54,39 грн/л. В то же время, с начала текущего этапа роста цен (7 марта) стоимость ресурса выросла почти на 3 грн/л.

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают бензин по 49,95-59,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 10 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 49,95 грн/л. А кроме того:

Маркет – 49,99 грн/л;

Фактор – 50,5 грн/л;

Motto – 50,98 грн/л.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 59,99 грн/л. А кроме того:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн/л;

Neftek – 56,49 грн/л.

Что будет с ценами на топливо до конца весны

В свою очередь, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал OBOZ.UA, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

Он подчеркнул: одним из ключевых факторов, влияющих на это, является пониженный спрос. "Население перестало активно использовать автомобильный транспорт из-за разных обстоятельств. Включая экономические и социальные", – объяснил Сиренко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

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