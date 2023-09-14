Растворимый кофе за 196 тыс. грн: сельсовет на Львовщине объявил неоднозначный тендер

Солонковский сельский совет во Львовской области объявил о планах закупить растворимый кофе на 196 тыс. грн. Это ориентировочная цена, т.к. открытые торги (аукцион с понижением цены) назначены только на 20 сентября.

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Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro. Тендер объявили 12 сентября, по состоянию на 14-е число не было зарегистрировано ни одного участника. Прием заявок продлится до 17 сентября.

Что касается цены, то речь идет о закупке 2000 пачек кофе "3-в-1" в стиках. В тендерной документации указано, что в одной пачке должно быть не меньше 20-25 стиков по 12 г. То есть речь идет о закупке минимум 40 тыс. стиков кофе.

Таким образом, получается, что ожидаемая в тендере цена одного стика кофе составляет менее 5 грн, что даже несколько ниже розничных расценок. Другой вопрос, зачем сельсовету понадобилось сразу 40 тыс. стиков кофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин потребовал от госзаказчиков во время военного положения обосновывать любые покупки более чем на 50 тыс. грн. Решение приняли как раз на фоне скандалов с госзакупками на местах, которые в последние месяцы вызывают много вопросов у украинцев.

К примеру, недавно мэрия Конотопа провела спорный тендер на закупку 142 бетонных полусфер для дорог. А еще раньше в Киеве "для школьных укрытий" закупили кухонную технику на миллионы.

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