Скандальные госзакупки в Украине ограничат: Кабмин принял решение

В Украине изменились правила проведения публичных закупок. Теперь во время военного положения государственные заказчики должны обосновывать любые покупки более чем на 50 тыс. грн.

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Такое решение принял Кабинет министров Украины на заседании 8 сентября. Также вносятся такие изменения:

уменьшен перечень оснований , по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую;

, по которым государственные заказчики могут не идти через конкурентные торги, а подписывать контракты напрямую; постановление усиливает ответственность государственных заказчиков за злоупотребление таким основанием, как "настоятельная потребность".

"Тендер через Prozorro сам по себе не гарантирует автоматического положительного результата. Многие помнят случаи, когда закупка прошла прозрачно, конкурентно и по правилам, но обоснованность потребности или условия закупки вызвали общественный резонанс. Поэтому это изменение призвано в первую очередь улучшить качество работы объявляющих тендер", – пояснила министр экономики Юлия Свириденко.

То есть изменения коснутся и госзакупок на местах, которые в последние месяцы вызывают много вопросов у украинцев. К примеру, недавно мэрия Конотопа провела спорный тендер на закупку 142 бетонных полусфер для дорог, а в Киеве "для школьных укрытий" закупили кухонную технику на миллионы.

Кроме того, внесены изменения, которые при принятии решения об отказе участия в торгах подсанкционного участника позволяют выделить случай, когда активы такого участника переданы в управление АРМА. В таком случае запрет на публичные закупки не будет применяться.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине предложили вообще остановить выплаты из государственного и местных бюджетов на "второстепенные нужды". Такой пункт содержится в законопроекте, который также инициирует ограничение зарплат чиновников.

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