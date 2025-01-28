Раскрыты детали схемы с подсанкционными активами компании "Юнигран": этих средств могло хватить на 10 тысяч дронов

В Украине несмотря на то, что журналисты-расследователи разоблачили вывод из-под санкций активов компании "Юнигран" беглого бизнесмена Игоря Наумца, а правоохранители наложили новые аресты на активы, империя продолжает работать и приносить доходы бенефициарам. Такую схему невозможно было бы реализовать без нарушения закона.

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Об этом говорится в публикации журналиста СтопКора Игоря Хмурого. Так, во время очередного выезда журналисты заметили возобновление перевалки на участке, который экс-регионал Владимир Продивус много лет пытался отобрать у столичной громады. И, как обнаружили расследователи, в прошлом году он, похоже, нашел нового партнера – Сергея Шапрана. Именно этот пивоваренный бизнесмен взял под контроль компанию россиянина Игоря Наумца "Стройиндустрия-сервис ЛТД".

"Далее мы начали наблюдение уже за Шапраном и, потянув за эту ниточку, вышли на сделку национального масштаба. Как оказалось, Наумец, которого "прижало" санкциями, получил предложение от бывшего пивоваренного депутата Сергея Шапрана. Последний в обмен на половину подсанкционной империи" Юнигран", стоящей свыше 100 миллионов долларов, предположительно, принялся решать вопросы с судами и правоохранителями, чтобы восстановить денежный поток из недр", – предполагает журналист.

После разоблачения и огласки в медиа уголовное производство по "Юниграну" забрали у Подольской прокуратуры, вероятно, достаточно лояльной Шапрану, и передали Главному следственному управлению Нацполиции. После этого в делах броварской бизнесмен превратился в фигуранта, а схема, которую показали журналисты, стала официальной версией кражи подсанкционных активов. Об этом свидетельствует, в частности, определение суда от 16 ноября 2024 года.

"Установлено, что Шапран Сергей Валентинович с помощью коррупционных связей в органах государственной власти стал теневым владельцем активов подсанкционной группы компаний "Юнигран", – говорится в судебных материалах.

В подтверждение этого редакция "СтопКора" получила от своих источников эксклюзивный документ соглашения между Шапраном и Наумцем.

Об этом договоре российский магнат рассказывал ранее в своем интервью нашим коллегам из издания "Схемы". В руки расследователей "СтопКора" попала скан-копия меморандума, подписанного Наумцем и Шапраном во время встречи в стамбульской гостинице 22 сентября 2023 года.

В нем новые партнеры наметили перечень санкций, уголовных производств и других проблем, решение которых под завуалированным термином "юридическое сопровождение" брал на себя Шапран. За это Наумец отдавал ему половину своей империи в обмен на довольно скромные 12 миллионов долларов, составляющие примерно десятую часть реальной стоимости группы "Юнигран".

"Дела у подсанкционного беглеца шли настолько плохо, что он был вынужден согласиться на 400 тысяч аванса и 850 тысяч после юридического введения людей Шапрана. Все остальное – как-то потом. Но самое интересное – пункт, по которому Наумец должен получать половину всей прибыли от перезагруженной деятельности недрового бизнеса", – комментирует Игорь Хмурый.

То есть можно предположить, что Шапран с партнерами не просто вывели из-под санкций активы "Юниграна" и продолжили производство, наполняя прибылью уже собственные карманы. Вероятно, часть доходов они также перечисляли российскому беглецу Наумцу.

Те же информированные источники предоставили "СтопКору" таблицы отгрузок компаний-"дубликатов" Шапрана за 2024 год, аккумулированные из товарных накладных. Итак, на протяжении прошлого года:

ООО "Юни-люкс" продало тротуарной плитки более чем на 133 млн грн;

ООО "Юни Стоун Плент" реализовало щебня на 205 млн грн; ООО "Юни Сервис" продало взрывчатки на 75 млн грн;

ООО "Стройиндустрия Сервис ЛТД" отгрузило песку еще на 109 млн грн.

Сумма отгрузок компаний-''дубликатов'' Шапрана всего – более полумиллиарда гривен в год. Список заказчиков также впечатляет: топовые застройщики, мобильные операторы, участники государственных тендеров и коммунальные предприятия.

Например, плитку покупало "Управление автодорог" Житомирского горсовета, песок – КП "ЖЭК №3" из Броваров, щебень брали "Бердичевкоммунсервис", "Киевский зоопарк", "Зелентрест Деснянского района", коммунальщики Борщаговки, Ирпеня, Бородянки, Малина и не только. И все это – на фоне санкций в отношении "Юниграна".

После обнародования в медиа информации о вероятных махинациях Шапрана Главное следственное управление Нацполиции пыталось заблокировать его фирмы-"прокладки". 16 ноября 2024 года ГСУ НПУ даже добилось определения Печерского суда, которым был наложен арест на часть имущества и все счета "дубликатов" "Юниграна".

Но, как замечает Игорь Хмурый, несколько дней руководители последних просто открыли новые счета и разослали клиентам письма с просьбой переводить средства по новым реквизитам. Почему же санкции и аресты не сработали?

"Вся соль – в нюансах отрасли. Например, щебень. Временно вырвав из-под санкций разрешения на добычу, можно в течение недели взрывами добыть сумасшедшую кучу породы. А потом, когда добычу снова заблокируют, эту самую породу хоть полгода спокойно измельчать, вывозить и продавать, называя ее "остатком". Именно поэтому подобные производства не терпят полумер и арестовывать надо все и сразу", – считает расследователь.

Главное следственное управление уже прямо утверждает, что Шапран стал владельцем "Юниграна" (цитируем): "с помощью коррупционных связей в органах государственной власти". Однако пивоваренный магнат спокойно перебрался за границу, где и находится по сей день. А активы "Юниграна" продолжают работать и генерировать старым-новым владельцам прибыли.

Шапран с эскортом охраны отдыхает в столичных VIP-ресторанах. Тогда же в поле зрения журналистов попала довольно скромная и неприметная "Тойота". Мужчина из ''Тойоты'' очень похож на Владимира Осипова. Это же авто приезжало к зданию, где расположен один из новых офисов Шапрана. Потом ездило в налоговую. А однажды мужчина из "Тойоты" встретился инкогнито и с самим вероятным новым владельцем "Юниграна". Как свидетельствуют снятые стопкоровцами кадры, этот таинственный гость визуально очень похож на Владимира Осипова – бывшего депутата из Одесской области и влиятельную в кулуарах фигуру.

В схемах по переписыванию активов Наумца на Шапрана фигурировала компания ООО "Нотел", руководителем которой оформили полного тезку водителя и по совместительству директора другой фирмы Владимира Осипова по фамилии Хиль. В руки журналистов также попал договор ипотечного залога от 14 марта 2024 года. В нем люди Шапрана отдают под залог банку имущество "Юниграна", а деньги переводят на это самое ООО "Нотел".

Для сравнения: еще один договор ипотеки, оформленный в тот же день в том же самом отделении того же банка. В нем в ипотеку закладывается уже другое имущество – жилой комплекс "Патриарх" на улице Саксаганского. Круглую сумму опять же перечисляют на фирму ООО "Нотел", которая, вероятно, связана с Осиповым.

"После внезапной смерти застройщика за него бились потомки. В разгар вражды одна из сторон конфликта подтянула для решения вопрос Шапрана, который в результате и получил все спорное имущество", – рассказывает Игорь Хмурый.

Тогда наследники называли именно Владимира Осипова вероятным партнером Шапрана в рейдерской схеме. Совпадение? Действительно ли одесский экс-депутат помогает двигать "юниграновский" механизм, пока сам Сергей Шапран скрывается за границей?

"Тем временем, к сожалению, можно констатировать, что, несмотря на активизацию правоохранителей и журналистские прорывы, подсанкционный "Юнигран" продолжает приносить минимум более полумиллиарда гривен в год мимо бюджета прямо в карманы теневым владельцам. Потому что либо кто-то недорабатывает, либо не очень и хочет" , – резюмирует расследователь.

Для сравнения: на эти средства, которые недополучило государство, можно было бы приобрести около 20 тысяч новых бронежилетов для украинских защитников, или же 10 тысяч дронов Mavic, или полторы тысячи внедорожников для фронта. Более того, такие схемы позволяют держаться на плаву и таким откровенно пророссийским и одиозным персонажам, как тот же владелец "Мостостроя" Продивус.

По данным журналистов, владелец "Юниграна", бизнесмен Игорь Наумец в 2001 году получил гражданство России, а в 2014-м, после достижения 45-летия, обновил паспорт. Сам бизнесмен утверждает, что российского паспорта у него нет, но действительность документа подтверждают данные из государственного портала РФ "Госуслуги", а также выписки о собственности в иностранных компаниях, где указывается его российское гражданство.

Весной 2023 года СНБО ввел санкции против Наумца и его доверенного лица, гражданки Великобритании Елены Калпы, на которую пытались перезаписать активы Наумца после возбуждения уголовного дела. Также санкции касались ряда кипрских фирм, владеющих украинскими компаниями холдинга "Юнигран".

Как писал OBOZ.UA, в ноябре 2024 года стало известно об обысках у Шапрана. Вероятно, они связаны с незаконной добычей песка, в частности, в Киеве. Однако результат этих следственных действий до сих пор не известен.

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