Раскрытие личных данных участников "Национального кешбэка": в правительстве объяснили, что должно остаться в тайне

Украинские банки не должны требовать раскрывать банковскую тайну от клиентов, оформивших участие в программах "Национальный кешбэк" и "Зимова єПідтримка". В частности, если карта "Национальный кешбэк" была открыта только для получения 1000 грн зимней поддержки.

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Об этом Министерство экономики сообщило в письме финучреждениям. Учитывая это, украинские банки должны исправить прописанные в договоре условия пользования счетом.

"Гражданин может открыть такую карту в приложении или отделении одного из банков-партнеров программы. В случае, если гражданин не заинтересован в участии в программе "Национальный кешбэк" и планирует использовать эту карту только для получения средств по программе "Зимова єПідтримка", банки не должны требовать согласия на раскрытие информации о транзакциях с личных счетов или других персональных данных, которые не касаются непосредственно выплаты", – говорится в письме Минэкономики.

В документе отметили, что для участия в программе "Национальный кешбэк" украинцы должны предоставить разрешение собирать и использовать данные о транзакциях относительно покупки или возврата товаров украинского производства. Именно за них пользователю кешбэка насчитывается 10%.

"Информация об указанных платежных операциях является основанием для начисления кешбэка за конкретные покупки. Данных о других транзакциях для реализации программы "Национальный кешбэк" правительство не требует и не запрашивает от банков", – уверяют в министерстве и называют нецелесообразными требования со стороны банков о предоставлении согласия на раскрытие других данных.

Условия участия в программе "Зимова єПідтримка" вызвали широкую дискуссию в украинском обществе. В частности, совладелец и основатель Monobank Олег Гороховский заявил, что в договоре на карточку "Национальный кешбэк" в ПриватБанке есть пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны. Но анализ аналогичного договора от Monobank показал, что этот банк также раскрывает банковскую тайну, но в договоре прописывает более конкретно, какие данные и куда именно передают.

Что нужно знать о банковской тайне

На самом деле действующее законодательство дает расширенные возможности для раскрытия банковской тайны. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда проводит верификацию получателей какой-либо государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.п.), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители, и те, кто получил решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известна третьим лицам во время предоставления услуг банка либо выполнения функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке являются банковской тайной", – говорится в законе.

То есть закон гарантирует сохранение банковской тайны, но органы власти, налоговая могут раскрыть ее с помощью одного письма. Если вы стали фигурантом расследования (например, в мошенничестве, отмывании средств), если вы подали документы на оформление государственной помощи, то шансы на раскрытие банковской тайны увеличиваются. Единственное, что может на 100% защитить, – легальный доход, который позволит объяснить любой ваш перевод, большие расходы и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк упразднил тарифы за банковское обслуживание ИТ-предпринимателей. В частности, это касается обслуживания бизнес-счетов и карт.

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