ПриватБанк раскрывает банковскую тайну украинцев? В чем обвинил основатель Monobank и действительно ли данные кому-то передадут

Совладелец и основатель Monobank Олег Гороховский обратил внимание, что в договоре на карту "Национальный кэшбек" в ПриватБанке есть пункт о разрешении на раскрытие банковской тайны. Гороховский утверждает, что "другие банки так не поступают". Информация о том, что "Приват" вместе с "Национальным кэшбеком" или "тысячей" лишает банковской тайны, активно обсуждаются и пользователями соцсетей.

Видео дня

OBOZ.UA разобрался, зачем ПриватБанк просит дать разрешение на раскрытие банковской тайны и какие условия предлагает Monobank.

Раскрывает ли "Приват" банковскую тайну?

"Подписанием этого Заявления Клиент предоставляет разрешение Банка на раскрытие информации, составляющей банковскую тайну (далее – Разрешение) относительно платежных операций с эмиссией Платежной карты и в частности по текущим счетам с эмиссией Платежной карты", – говорится в договоре, на который следует согласиться при оформлении "Национального кэшбека" в ПриватБанке. Именно на эту карточку будет приходить ежемесячный кэшбек за покупку украинских товаров, а также помощь в тысячу гривен тем, кто отправил заявку через Дію.

На этот пункт обратил внимание на своей странице в Telegram основатель Monobank Олег Гороховский. Он утверждает, что так поступает только ПриватБанк.

OBOZ.UA попросил прокомментировать информацию о раскрытии банковской тайны пресс-секретаря "Привата" Олега Сергу, однако на момент публикации ответа мы не получили. Мы также обратились за разъяснениями к сотрудникам банка в одном из отделений. Там нам объяснили: открывать банковскую тайну нужно для того, чтобы анализировать и передавать информацию о том, какие товары вы покупаете. Мол, если это товары украинского производителя, за который предоставляется кэшбек, эта покупка зачтется для получения кэшбека. Но чтобы проводить такой анализ покупок и необходимо раскрыть банковскую тайну.

Однако в договоре предлагают разрешить раскрывать банковскую тайну сразу "по всем действующим текущим счетам". В банке объяснили, что это сделано для того, чтобы кэшбек начислялся при оплате товара любой картой, открытой в "Привате". "Однако вы можете отозвать разрешение с других карт, если вы хотите, чтобы только на одну карту начислялся кэшбек. То есть если вы отзовете разрешение на свою зарплатную карту, то на платежи этой картой не будет начисляться кэшбек", – объяснили в банке.

Кроме того, после закрытия карты "Национальный кэшбек" на следующий день автоматически отзываются все разрешения на раскрытие банковской тайны.

OBOZ.UA пытался проверить, просит ли monobank предоставить разрешение на раскрытие банковской тайны при оформлении карты "Национальный кэшбек". Однако на сайте банка этот договор найти не удалось. А в "службе заботы" Monobank по просьбе показать договор заявили: "при открытии карты "Национальный кэшбек" договор автоматически посылается на вашу подвязанную электронную почту". То есть, чтобы посмотреть договор, нужно сначала оформить карточку.

Через 20 минут поисков сотрудник Monobank все же предоставил договор. И в нем говорится: "Клиент согласие Банка на передачу информации о платежных операциях по Счету в информационно-коммуникационную систему Кешбек Сделано в Украине". То есть Monobank также передает данные о покупках украинцев.

Фактически Monobank также с "Национальным Кэшбэком" раскрывает банковскую тайну, но в договор прописывает более конкретно (какие данные и куда именно передают). Однако в Monobank четко ответить, считают ли это раскрытием банковской тайны, оперативно не смогли.

Обновлено: уже после публикации новости в Привате заявили: ПриватБанк, как и все банки, участники программы "Национальный кэшбек" передает по карточкам "Национальный кэшбек" только информацию о транзакциях расходов или возвратов товаров в магазинах, зарегистрированных как продавцы украинских товаров, в соответствии с нормами Постановления КМУ № 952 от 20 августа 2024 года. Другие операции или данные клиента не передаются.

Действительно, в постановлении КМУ есть пункт о необходимости получить разрешение на раскрытие банковской тайны, подтвердил член профильного комитета Ярослав Железняк.

Что нужно знать о банковской тайне

Действительно, действующий закон уже дает очень расширенные возможности, чтобы раскрыть банковскую тайну. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда производит верификацию получателей какой-либо государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.п.), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители и получившие решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известна банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известна третьим лицам во время предоставления услуг банка или выполнения функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной ", – говорится в законе.

То есть закон гарантирует сохранение банковской тайны, но органы власти, налоговая могут раскрыть ее с помощью одного письма. Если вы стали фигурантом расследования (например, в мошенничестве, отмывании средств), если вы подали документы на оформление государственной помощи, то шансы на раскрытие банковской тайны увеличиваются. Единственное, что может на 100% защитить – легальный доход, который позволит объяснить любой ваш перевод, большие затраты и т.д.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что ПриватБанк упразднил тарифы за банковское обслуживание ИТ-предпринимателей. В частности, это касается обслуживания бизнес-счетов и карт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!