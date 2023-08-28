Налоговая и чиновники могут получить информации о всех счетах и переводах украинцев: что стоит знать и как обезопасить себя 

В Украине зарегистрировали законопроект №9325, который откроет банковскую тайну пропавших людей. Документ разработал Кабинет министров. При этом уже сейчас банковская тайна может быть нарушена по запросу правоохранителей, налоговиков, Минфина, судебного исполнителя и т.д. А от принципов защиты банковской информации отходят во всем цивилизованном мире.

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О том, как работает банковская тайна в Украине и что стоит знать каждому, читайте в материале OBOZREVATEL.

Меня защищает банковская тайна и я могу не боятся, что банк передаст мои данные налоговой?

На самом деле действующий закон уже дает очень расширенные возможности налоговой для того, чтобы раскрыть банковскую тайну. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда проводит верификацию получателей любой государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.д), имеет право получить доступ к банковской тайне. Достаточно написать письмо в налоговую. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, и правоохранители и те, кто получил решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной", – говорится в законе.

То есть закон гарантирует сохранение банковской тайны, но органы власти, налоговая, могут раскрыть ее с помощью одного письма. "Банковская тайна у нас фактически не существует. На запрос налоговая уже давным-давно может получить информацию", – уверен адвокат, старший партнер "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

То есть вся информация обо мне попадает в налоговую?

Нет. В одном из украинских банков OBOZREVATEL рассказали: больше всего писем приходит от исполнителей судебных решений, требования раскрыть банковскую тайну от налоговой поступает значительно реже. "Банк самостоятельно никакую информацию никому не передает. Это очень чувствительная тема, банк больше всех заинтересован в банковской тайне. Если приходит официальный запрос, любой банк выполнит требования закона "О банках и банковской деятельности" и конечно информацию предоставит. Но это не происходит автоматически", – поясняют в банке.

То есть если налоговая не подозревает, что вы скрываете доход, занимаетесь минимизацией налоговых платежей и т.д., вероятно, запрос в отношении вас подавать не будут. Если бы налоговая по какой-либо причине приняла решение на всех налогоплательщиков сделать запросы в банки, это бы парализовала и деятельность налоговой, ударила бы по репутации банков.

Кравец отмечает: абсолютного большинства украинцев проблемы с раскрытием банковской тайны не касается. Если вы получаете часть зарплаты в конверте и пополняете этими деньгами карту, либо же сразу получаете теневую часть зарплаты на карту, вероятно, налоговая вами не заинтересуется.

А когда и кому мою информацию могут передать?

Если вы стали фигурантом расследования (например, в мошенничестве, отмывании средств), если вы подали документы на оформление государственной помощи, шансы на раскрытие банковской тайны увеличиваются. Единственное, что может на 100% защитить – легальный доход, который позволит объяснить любой ваш перевод, крупные расходы и т.д.

Куда больше шансов попасть под финансовый мониторинг самого банка. Если вы часто переводите деньги, часто получаете крупные суммы на карту, рано или поздно банк обратиться с просьбой документально подтвердить источники происхождения средств либо же объяснить свои расходы.

Закон все еще не предполагает автоматический обмен информации между банками, налоговой, органами власти и правоохранителями. Постепенно ужесточаются требования к финансовому мониторингу Нацбанка: он обязывает банк узнавать информацию о своих клиентов, контролировать переводы.

А что с банковской тайной в других странах?

Одним из первых принцип банковской тайны отменили в США. Кроме того, они приняли закон FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), который позволяет американским фискалам получать информацию о доходах американцев в других странах. К этому принципу присоединили и другие страны. К единому стандарту отчетности CRS (Common Reporting Standard) и обмену данными между налоговиками присоединилась и Украина.

Также налоговики и в ЕС, и в США имеют доступ к банковской информации налогоплательщиков. По такому пути пошла и Украина. Задача: сократить уровень теневой экономики и обеспечить возможность налоговых органов эффективно проверять информацию.

Ростислав Кравец считает, что банковская тайна необходима, а правоохранители должны бы были получать информацию по решению судов. Однако такой принцип не действует ни в Украине, ни в большинстве развитых стран. Цивилизованный мир стремится к прозрачности, легализации и борьбе с теневыми доходами. По этому пути придется идти и Украине для того, чтобы стать частью ЕС.