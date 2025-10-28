Раскрыта коррупция при закупке дронов для войска на 90 млн грн: детали схемы

Украинские правоохранители разоблачили должностных лиц Госслужбы специальной связи и защиты информации на масштабной схеме хищения государственных средств при закупке беспилотников для Сил обороны Украины. Сумма убытков составила 90 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Фигурантам расследования грозит до 12 лет тюрьмы. Как сообщил журналист Олег Новиков, среди них – начальник департамента обеспечения Госспецсвязи Владимир Мокренко и чиновник службы Вадим Барсук.

Детали следствия

Схема заключалась в поставке дронов по завышенным ценам заранее определенными компаниями. Чтобы обеспечить их победу, к участию в тендерах Госспецсвязи привлекали подконтрольные фирмы, имитирующие конкуренцию, а также искаженные маркетинговые исследования.

В результате в мае-сентябре 2023 года было приобретено 400 дронов DJI Mavic 3 и 1300 дронов Autel Evo Max 4T по ценам, превышающим рыночные на 70-90%. В результате убытки, нанесенные государству, превысили 90 млн грн – средства были выведены на счета подконтрольных компаний, в частности за рубежом.

Но в рамках расследования удалось наложить арест на счета компаний за рубежом и в Украине. Всего на них хранятся более $4 млн и 17 млн грн. Четырем фигурантам сообщено о подозрении, в частности:

двум должностным лицам Госспецсвязи;

двум представителям частных компаний.

Им вменяют растрату средств в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины). За соответствующее нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других вероятных участников сделки.

Коррупция на закупке дронов для армии

Ранее в этом году в Украине разоблачили другую масштабную коррупционную схему при закупке БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) и средств РЭБ (радиолокационной безопасности). В частности, в преступную группу входили народный депутат Алексей Кузнецов, экс-глава ОГА, командир НГУ и руководство компании-производителя дронов.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов участники организованной группы наладили схему системного завладения бюджетными средствами, получая откат в виде 30% от стоимости оборудования. В НАБУ заявили о суммах отката примерно в 80 тысяч долларов.

Они влияли на процесс закупок дронов и систем РЭБ, обеспечивая заключение контрактов с "нужным" производителем на заведомо завышенных условиях. Часть средств из госбюджета, которые направлялись на покупку БПЛА и РЭБ, возвращали обратно в виде взяток и откатов.

Также OBOZ.UA сообщал, что бывшего начальника службы горюче-смазочных материалов подозревают в присвоении более чем 650 тонн топлива ВСУ на сумму более 24 млн грн. Схема работала из-за недостоверного оформления документов, нарушения учета и служебной халатности.

