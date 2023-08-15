Работы все меньше, начались увольнения: ситуация на украинском рынке IT заметно изменилась

В Украине резко сократилось количество рабочих мест для айтишников. Только за первые полгода 2023-го из 50 крупнейших IT-компаний Украины уволили 6100 человек, или около 6,6% сотрудников.

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И большинство участников рынка не планируют нанимать более 50-200 человек в следующие полгода, свидетельствуют результаты исследования, которое провел профильный портал DOU. Положительную динамику прироста в первом полугодии сохранили лишь 15 компаний из 50.

Главной причиной сокращения участники рынка называют то, что иностранные заказчики менее активно размещают IТ-проекты в Украине из-за военных рисков. То есть количество проектов уменьшается, а вместе с тем падает и потребность компаний как в новых, так и в старых сотрудниках.

Кроме того, продолжается релокация украинских IT-компаний за границу. Часть работодателей превращаются из украинских в иностранных и забирают с собой работников.

В целом IT-компании не так активно открывают новые офисы, как в 2022 году. Если зимой насчитывалось 27 компаний с новыми офисами, то за последние полгода таких зафиксировано только 8. Кроме того, пять компаний открыли новые офисы за рубежом, из них три – в Польше.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным кадровиков, в Украине на фоне среди специалистов, которым приходится искать работу оказались программисты, которые ранее представляли одну их наиболее востребованных профессий. При этом остаются и айти-специалисты, спрос на которых постоянно растет.

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