Зарплаты выросли, а работать некому: в Украине "охотятся" за сезонными работниками
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В разгар лета в Украине возник дефицит сезонных работников. На Буковине, например, остро не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. Фермерам трудно найти людей для сбора урожая, хотя они и повысили зарплаты. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, где традиционно летом растет спрос на сезонную работу.
О ситуации на Буковине пишут местные медиа, а общие тенденции освещаются в исследованиях кадровых порталов. OBOZ.UA собрал основные факты.
Буковина: повышение ставок не решило проблему с кадрами
В селах региона начали собирать фрукты, ягоды и овощи. Местные медиа пишут, что спрос на рабочую силу огромный, но желающих работать не становится больше.
В 2026 году предприниматели были вынуждены повысить оплату труда, но людей на полях все равно не хватает. В громадах региона предлагают следующие условия:
- на овощных полях – около 100 грн/час, до 22 тыс. грн в месяц;
- в зерновых и овощных хозяйствах – примерно 140 грн/час, до 28 тыс. грн в месяц;
- за сбор фруктов в садах – от 1400 грн/день до 36 тыс. грн в месяц;
- на ягодных плантациях – 200 грн/час, до 26 тыс. грн в месяц;
- пастухам и за уход за скотом – 90–120 грн/час, около 20–21 тыс. грн в месяц;
- в рыбных хозяйствах – до 140 грн/час, до 26 тыс. грн в месяц.
Аграрии отмечают, что чаще всего на сезонную работу соглашаются женщины. Молодежь и студенты уходят на поля значительно реже. Фермеры при этом признают три основных препятствия для найма, не связанных с заработной платой:
- сложные условия труда;
- жара на полях;
- отсутствие постоянного кадрового резерва.
Летний рынок труда: сезонный пик и нехватка рабочей силы
Профильные исследования показывают, что рынок сезонной работы в Украине каждое лето оживает благодаря туристам. Самыми популярными направлениями остаются Карпаты и юг страны, особенно Одесса. Больше всего вакансий традиционно открывается для:
- продавцов;
- водителей;
- грузчиков;
- работников сферы обслуживания.
На юге страны работодатели готовы платить больше, чем в горных районах. Так, в Одессе средние зарплаты выросли для большинства массовых профессий. Больше всего это ощутили грузчики, повара, продавцы и водители. Последним предлагают до 42,5 тыс. грн. Впрочем, за каждое рабочее место приходится конкурировать – на одну вакансию часто приходится по несколько откликов.
В Карпатах количество предложений о работе за год выросло почти на 13%. Больше всего здесь востребованы:
- водители – до 32,5 тыс. грн;
- разнорабочие – до 30 тыс. грн;
- повара – около 25 тыс. грн;
- горничные – до 22,5 тыс. грн;
- грузчики – около 21 тыс. грн.
Ситуация с сезонной работой в Украине отражает глубокий дисбаланс рынка труда в целом: бизнес повышает ставки, но все равно не может закрыть вакансии. На это влияют не только условия труда, но и демографические и миграционные изменения, которые существенно сократили количество свободной рабочей силы в регионах.
Как сообщал OBOZ.UA, в таких условиях украинские работодатели радикально изменили подходы к найму и начали активно развивать безбарьерность. Об этом свидетельствует существенное увеличение предложений о работе и уровня оплаты труда для людей с инвалидностью.
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