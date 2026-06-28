Зарплаты выросли, а работать некому: в Украине "охотятся" за сезонными работниками

В разгар лета в Украине возник дефицит сезонных работников. На Буковине, например, остро не хватает рабочей силы в сельском хозяйстве. Фермерам трудно найти людей для сбора урожая, хотя они и повысили зарплаты. Подобная ситуация наблюдается и в других регионах, где традиционно летом растет спрос на сезонную работу.

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О ситуации на Буковине пишут местные медиа, а общие тенденции освещаются в исследованиях кадровых порталов. OBOZ.UA собрал основные факты.

Буковина: повышение ставок не решило проблему с кадрами

В селах региона начали собирать фрукты, ягоды и овощи. Местные медиа пишут, что спрос на рабочую силу огромный, но желающих работать не становится больше.

В 2026 году предприниматели были вынуждены повысить оплату труда, но людей на полях все равно не хватает. В громадах региона предлагают следующие условия:

на овощных полях – около 100 грн/час, до 22 тыс. грн в месяц;

в зерновых и овощных хозяйствах – примерно 140 грн/час, до 28 тыс. грн в месяц;

за сбор фруктов в садах – от 1400 грн/день до 36 тыс. грн в месяц ;

; на ягодных плантациях – 200 грн/час, до 26 тыс. грн в месяц;

пастухам и за уход за скотом – 90–120 грн/час, около 20–21 тыс. грн в месяц;

в рыбных хозяйствах – до 140 грн/час, до 26 тыс. грн в месяц.

Аграрии отмечают, что чаще всего на сезонную работу соглашаются женщины. Молодежь и студенты уходят на поля значительно реже. Фермеры при этом признают три основных препятствия для найма, не связанных с заработной платой:

сложные условия труда;

жара на полях;

отсутствие постоянного кадрового резерва.

Летний рынок труда: сезонный пик и нехватка рабочей силы

Профильные исследования показывают, что рынок сезонной работы в Украине каждое лето оживает благодаря туристам. Самыми популярными направлениями остаются Карпаты и юг страны, особенно Одесса. Больше всего вакансий традиционно открывается для:

продавцов;

водителей;

грузчиков;

работников сферы обслуживания.

На юге страны работодатели готовы платить больше, чем в горных районах. Так, в Одессе средние зарплаты выросли для большинства массовых профессий. Больше всего это ощутили грузчики, повара, продавцы и водители. Последним предлагают до 42,5 тыс. грн. Впрочем, за каждое рабочее место приходится конкурировать – на одну вакансию часто приходится по несколько откликов.

В Карпатах количество предложений о работе за год выросло почти на 13%. Больше всего здесь востребованы:

водители – до 32,5 тыс. грн;

разнорабочие – до 30 тыс. грн;

повара – около 25 тыс. грн;

горничные – до 22,5 тыс. грн;

грузчики – около 21 тыс. грн.

Ситуация с сезонной работой в Украине отражает глубокий дисбаланс рынка труда в целом: бизнес повышает ставки, но все равно не может закрыть вакансии. На это влияют не только условия труда, но и демографические и миграционные изменения, которые существенно сократили количество свободной рабочей силы в регионах.

Как сообщал OBOZ.UA, в таких условиях украинские работодатели радикально изменили подходы к найму и начали активно развивать безбарьерность. Об этом свидетельствует существенное увеличение предложений о работе и уровня оплаты труда для людей с инвалидностью.

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