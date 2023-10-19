Работодатели собираются повышать зарплаты украинцам: кому прежде всего

Украинский бизнес ожидает роста трат на оплату труда своих работников. Т.е., украинцев ожидает повышение зарплат. Прежде всего – работников предприятий перерабатывающей промышленности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Национальным банком Украины (НБУ). Участие в котором приняли 652 предприятия из 21 региона страны (с 31 июля по 29 августа).

Согласно ему, роста будущих расходов на оплату труда одного наемного работника ожидает 47,2% опрошенных. Что превышает показатель ІІ квартрала 2023 года (апрель-июнь) в 44,6%. Т.е., предприятий, готовящихся повышать зарплаты своим сотрудникам становится больше.

Видео дня

"Самые высокие ожидания по видам экономической деятельности – у предприятий перерабатывающей промышленности. По размеру – у средних предприятий. По направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих экспортные и импортные операции. По регионам – у предприятий Черниговской области", – говорится в исследовании.

Также высокую готовность повышать зарплаты демонстрируют предприятия сельскохозяйственного сектора. А кроме того:

строительного;

торговли;

транспорта и связи.

А вот самые низкие ожидания по росту зарплат – у предприятий энерго- и водоснабжения. А кроме того:

по размеру – у малых предприятий;

по направлению деятельности – у предприятий, осуществляющих только экспортные операции;

по регионам – у предприятий Николаевской области.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, через Госслужбу занятости украинские работодатели чаще всего ищут квалифицированных рабочих с инструментом: 21% от общего количества вакансий приходится именно на швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей и маляров. Зарплату же им предлагают в среднем на уровне 11-12 тыс. грн.

Лише перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber. Не ведіться на фейки!