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Специалистов не хватает: кому легче всего найти работу в Украине и какая будет зарплата

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
2,0 т.
Кому легче всего найти работу в Украине и какая будет зарплата

Через Госслужбу занятости украинские работодатели чаще всего ищут квалифицированных рабочих с инструментом: 21% от общего количества вакансий приходится именно на швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей и маляров. Зарплату же им предлагают в среднем на уровне 11-12 тыс. грн.

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: всего же на конец сентября в базе службы зарегистрировано 65 тыс. актуальных вакансий, средний размер зарплаты по которым составляет 11 тыс. грн. В частности:

  • руководителям и менеджерам предлагают 13 тыс. грн;
  • профессионалам, рабочим по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;
  • работникам сферы торговли и услуг – 11 тыс. грн.

Кого ищут чаще всего

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Помимо квалифицированных рабочих с инструментом через службу занятости также часто ищут рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16% от общего количества вакансий. Речь об:

  • водителях;
  • токарях;
  • трактористах;
  • оператор заправочных станций;
  • дорожных рабочих и пр.

Также затребованы работников сферы торговли и услуг – 15% от общего количества вакансий. Это:

  • повара;
  • продавцы;
  • охранники;
  • официанты;
  • младшые медсестры;
  • бармены;
  • соцработники;
  • парикмахеры.

Много вакансий есть и для т.н. профессионалов – 14%. Это:

  • учителя;
  • воспитатели;
  • преподаватели;
  • фармацевты;
  • семейные врачи;
  • инженеры;
  • практические психологи.

Часто ищут и неквалифицированных работников – 11%. Т.е., найти работу подсобным рабочим, уборщиком, грузчиком, дворником и пр. можно без особых усилий.

Какие навыки помогут получить работу

Как отметили в правительстве, помимо прямых профессиональных знаний и навыков работодатели нередко требуют у соискателей и дополнительных. Наличие которых, в то же время, может значительно повысить шансы на получение места.

Среди них – знание иностранных языков. А также:

  • умение работать в стрессовых ситуациях;
  • умение решать сложные производственные проблем;
  • гибкость;
  • коммуникабельность;
  • адаптивность и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в то же время, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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