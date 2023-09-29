Специалистов не хватает: кому легче всего найти работу в Украине и какая будет зарплата
Через Госслужбу занятости украинские работодатели чаще всего ищут квалифицированных рабочих с инструментом: 21% от общего количества вакансий приходится именно на швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей и маляров. Зарплату же им предлагают в среднем на уровне 11-12 тыс. грн.
Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: всего же на конец сентября в базе службы зарегистрировано 65 тыс. актуальных вакансий, средний размер зарплаты по которым составляет 11 тыс. грн. В частности:
- руководителям и менеджерам предлагают 13 тыс. грн;
- профессионалам, рабочим по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;
- работникам сферы торговли и услуг – 11 тыс. грн.
Кого ищут чаще всего
Помимо квалифицированных рабочих с инструментом через службу занятости также часто ищут рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16% от общего количества вакансий. Речь об:
- водителях;
- токарях;
- трактористах;
- оператор заправочных станций;
- дорожных рабочих и пр.
Также затребованы работников сферы торговли и услуг – 15% от общего количества вакансий. Это:
- повара;
- продавцы;
- охранники;
- официанты;
- младшые медсестры;
- бармены;
- соцработники;
- парикмахеры.
Много вакансий есть и для т.н. профессионалов – 14%. Это:
- учителя;
- воспитатели;
- преподаватели;
- фармацевты;
- семейные врачи;
- инженеры;
- практические психологи.
Часто ищут и неквалифицированных работников – 11%. Т.е., найти работу подсобным рабочим, уборщиком, грузчиком, дворником и пр. можно без особых усилий.
Какие навыки помогут получить работу
Как отметили в правительстве, помимо прямых профессиональных знаний и навыков работодатели нередко требуют у соискателей и дополнительных. Наличие которых, в то же время, может значительно повысить шансы на получение места.
Среди них – знание иностранных языков. А также:
- умение работать в стрессовых ситуациях;
- умение решать сложные производственные проблем;
- гибкость;
- коммуникабельность;
- адаптивность и т.д.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в то же время, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.
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