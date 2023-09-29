Специалистов не хватает: кому легче всего найти работу в Украине и какая будет зарплата

Через Госслужбу занятости украинские работодатели чаще всего ищут квалифицированных рабочих с инструментом: 21% от общего количества вакансий приходится именно на швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков, пекарей и маляров. Зарплату же им предлагают в среднем на уровне 11-12 тыс. грн.

Об этом сообщили в Кабмине. Там отметили: всего же на конец сентября в базе службы зарегистрировано 65 тыс. актуальных вакансий, средний размер зарплаты по которым составляет 11 тыс. грн. В частности:

руководителям и менеджерам предлагают 13 тыс. грн;

профессионалам, рабочим по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;

работникам сферы торговли и услуг – 11 тыс. грн.

Кого ищут чаще всего

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Помимо квалифицированных рабочих с инструментом через службу занятости также часто ищут рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16% от общего количества вакансий. Речь об:

водителях;

токарях;

трактористах;

оператор заправочных станций;

дорожных рабочих и пр.

Также затребованы работников сферы торговли и услуг – 15% от общего количества вакансий. Это:

повара;

продавцы;

охранники;

официанты;

младшые медсестры;

бармены;

соцработники;

парикмахеры.

Много вакансий есть и для т.н. профессионалов – 14%. Это:

учителя;

воспитатели;

преподаватели;

фармацевты;

семейные врачи;

инженеры;

практические психологи.

Часто ищут и неквалифицированных работников – 11%. Т.е., найти работу подсобным рабочим, уборщиком, грузчиком, дворником и пр. можно без особых усилий.

Какие навыки помогут получить работу

Как отметили в правительстве, помимо прямых профессиональных знаний и навыков работодатели нередко требуют у соискателей и дополнительных. Наличие которых, в то же время, может значительно повысить шансы на получение места.

Среди них – знание иностранных языков. А также:

умение работать в стрессовых ситуациях;

умение решать сложные производственные проблем;

гибкость;

коммуникабельность;

адаптивность и т.д.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в то же время, в 2023 году правительство Украины увеличило госзаказ на подготовку ряда специалистов в учебных заведениях сразу на 3,5 тыс. мест. В частности, за государственный счет больше будут готовить социальных работников и специалистов рабочих специальностей.

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