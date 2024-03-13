Работодатели не могут найти людей даже на хорошие зарплаты, однако уровень безработицы в Украине высокий: что происходит на рынке труда

В Украине уровень реальной безработицы составляет внушительные 19%. При этом бизнес ощущает проблемы с набором персонала – даже на хорошую зарплату. Причина же этого кроется в негативных структурных изменениях в экономике. В частности, миграции населения, которая – как внешняя, так и внутренняя – охватывает около 10 млн украинцев.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: проблема в том, что выехавшие из страны трудоспособные украинцы являются квалифицированными кадрами. Которые работают в таких важных сферах как:

образование;

инженерия;

наука и технологии;

финансы;

продажи и т.д.

В то же время, отмечается, "среди внутренних мигрантов (ВПЛ) каждый второй в прошлом году был безработным".

Кроме того, подчеркнул нардеп, на уровень занятности влияют и другие структурные проблемы. В частности:

Разрушения, утрата контроля за частью территорий и предприятиями на них.

"Только на двух разрушенных меткомбинатах в Мариуполе работало около 35 тыс. рабочих, большая часть которых металлурги и смежные специальности. С другой стороны, есть сотни кейсов релокированных предприятий, перевозкой которых занимался вместе с Минэкономики в начале войны, и там также сталкиваются с проблемами поиска персонала", – отметил нардеп.

Мобилизация.

Этот процесс, по словам Гетманцева, имеет как прямое влияние через вступление трудоустроенных в экономике в армию, "так и косвенное – через уклонение легальной занятости".

Кроме того, подчеркнул нардеп, неравномерна и экономическая активность в стране. В частности, в прифронтовых областях, малых городах, сельской местности "работу найти объективно труднее".

"Найти квалифицированного специалиста на приличную зарплату становится все труднее. При этом реальная безработица, по оценкам НБУ, составляет 19%. Это, прежде всего, структурная проблема, с которой сталкивается рынок труда. Большая часть структурной безработицы, как и сложности с поиском персонала – это об отрицательных структурных изменениях в экономике", – резюмировал Гетманцев.

Выход есть

В то же время, подчеркнул он, выход из ситуации есть. Хотя, признал нардеп, он не про краткосрочную перспективу.

"Системно преодолеть эти диспропорции можно только при полномасштабном восстановлении, возвращении по крайней мере части внешних мигрантов, привлечении трудовых мигрантов из других стран с более низким уровнем доходов и демобилизации части военных", – объяснил Гетманцев.

При этом он подчеркнул: Украине уже сейчас нужно нужно усиливать работу по ряду направлений. В частности:

переквалификации;

переобучения;

предоставлении грантов на собственное дело;

предоставлении стимулов для трудоустройства ВПЛ;

возвращению к активности экономической деятельности пенсионеров, ветеранов, женщин, занимающихся домашним хозяйством и пр.

Работодатели не хотят платить украинцам высокие зарплаты

В то же время, по данным исследования крупного кадрового портала, украинцы недовольны зарплатами, которые им предлагают работодатели, – об этом заявил 41% участников опроса. Несоответствие этих сумм желаемому уровню оплаты труда является основной проблемой, с которой люди сталкиваются при поиске работы.

Более того, большинство украинцев не согласны снижать свои зарплатные требования, даже если возникнут сложности с поиском новой работы. Об этом заявили 62% участников исследования.

В то же время 15% респондентов готовы снизить свои ожидания всего на 5%. Каждый десятый соискатель – на 6-15%. Тех же, кто готов уступить на 16-25% зарплаты, только 5%.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, в ближайшее время украинский рынок труда будет пребывать в достаточно статичном состоянии: в основных секторах экономики не ожидается как резкого роста вакансий, так и всплеска увольнений. Впрочем, компании, которые намерены менять количество сотрудников, все же есть. И эти ожидания преимущественно негативные: увольнять работников будут намного чаще, чем нанимать новых.

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