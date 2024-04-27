Лозунги над воротами нацистских и коммунистических концлагерей.

"КАЖДОМУ СВОЕ" над главными воротами нацистского концлагеря "Бухенвальд". По латыни звучит как "suum cuique" и заимствована у выдающегося древнеримского юриста Ульпиана, который сущность права видел в том, чтобы "Жить честно, не вредить другому, предоставлять каждому свое". Слова suum cuique стали девизом прусского короля Фридриха I, а у него их позаимствовали нацисты для своего концлагеря.

Далее текст на языке оригинала.

"КРАЩЕ ДУМАТИ ДО НІЖ ПІСЛЯ" – над головною брамою радянського концтабору "Дубровлаг". Під цим написом стояло "авторство" – Демокріт, але насправді цей давньогрецький філософ нічого подібного не писав і не казав. Швидше за все це самодіяльність табірного начальства, яке видавало із себе "освічених".

"ТРУД РОБИТЬ ВІЛЬНИМ" – над головними брамами одразу трьох нацистських концтаборів "Дахау", "Аушвіц", "Заксенгавзен".

Це назва роману німецького письменника Лоренца Діфенбаха. З 1928 року влада Веймарської республіки використовувала цю фразу для пропаганди громадських робіт, а потім нацисти знайшли їй інше використання.

"УДАРНА ПРАЦЯ – ШЛЯХ ДО ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ" – гасло комуністичного концтабору "Белбалтлаг". Тут точно самодіяльність. Вочевидь коменданти радянських концтаборів хоч і перевершували есесівців за жорстокістю, за рівнем освіти та фантазії не дотягували.

Але все ж таки – яка разюча подібність... Хоча що тут дивного.

І Гітлер, і Сталін були соціалістами. У обох червоні знамена. У обох вуса. Обоє в чоботах. В обох концтабори. У Сталіна "п`ятирічки" – у Гітлера – "чотирирічки".

У Сталіна першотравневі демонстрації трудящих і у Гітлера теж. У Сталіна НКВС, у Гітлера – СС. У Гітлера заохочування народжуваності і у Сталіна теж. У Гітлера "гармати замість масла" і у Сталіна...

У Сталіна піонерія, у Гітлера Юнгфольк та Юнгмельбунд (навіть вік членів збігається). У Сталіна Комсомол, у Гітлера – Гітлерюгенд і Бунд дойчер медель (правда тут вік не співпадає). Гітлера називали "фюрером" – у перекладі російською – вождь. І Сталіна називали "вождем", у перекладі німецькою...

У Рейху кричали "Гайль Гітлер" (Слава Гітлеру), в СРСР кричали "Слава Сталіну".

Різниця лише у формі вусів – як дотепно зауважив письменник Віктор Суворов.

А я від себе додам: а ще в тому, що Гітлер, Герінг, Геббельс наклали на себе руки у 1945-му; Ріббентропа, Кейтеля, Йодля та інших нацистів повісили в Нюрнберзі, а Сталін, Жданов, Молотов, Жуков померли своєю смертю при купі орденів у царських розкошах. Берію, щоправда, теє... Але то вже інша історія.

Але як же ж вони схожі. Правда, Гітлер власному народу штучних голодоморів не влаштовував....