Готовы платить 40 тыс. грн даже без опыта: какую работу предлагают в Буковеле

Лето в Карпатах – прекрасная возможность найти сезонную работу, поскольку в условиях закрытых границ горы притягивают немало внутренних туристов. Традиционно едва ли не самые высокие зарплаты – на самом популярном горном курорте страны, Буковеле. Здесь можно найти вакансии для соискателей даже без предварительного опыта, которым готовы платить до 40 тыс. грн.

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Об этом свидетельствует собственный мониторинг OBOZ.UA досок объявлений на популярном украинском кадровом портале. Всего в этом городе размещено около 80 вакансий, подавляющее большинство из них предусматривает полную занятость.

Какая работа есть в Буковеле

В Буковеле предлагают самую разнообразную работу как для профессионалов, так и для новичков. Причем на многих должностях платят значительно больше среднего по стране. В частности, кассиру в супермаркет популярной торговой сети предлагают 28,1-40 тыс. грн в месяц (в зависимости от количества отработанных часов).

При этом медианная месячная зарплата кассира в Украине в августе-2025 составляет 20 тыс. грн. За год она выросла на 19%.

На других должностях также можно заработать немалые деньги. А на многих вакансиях также можно заметить пометку "Выше средней" зарплату:

Оператор бетоносмесительной установки – 40-50 тыс. грн ;

; Повар – 35-51 тыс. грн ;

; Официант – 30-50 тыс. грн ;

; Машинист миниэкскаватора – 35- 42 тыс. грн ;

; Продавец-консультант – 20-40 тыс. грн ;

; Бармен – 45-55 тыс. грн.

А некоторые работодатели готовы платить немалые деньги даже кандидатам без опыта. Кое-где от них даже не требуют иметь резюме. В частности такие условия предлагают для соискателей работы:

Продавец с обязанностями выкладки товара – 28,1-40 тыс. грн (до вычета налогов);

Разнорабочий для выполнения различных физических работ на строительстве (с возможностью бронирования от мобилизации) – 30-40 тыс. грн;

Повар-кассир в фастфуд-заведение – 35-40 тыс. грн с процентами;

Официант – 20-40 тыс. грн.

В ком нуждается рынок труда

Ранее глава образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак заявил, что в Украине на рынке труда больше всего ищут квалифицированных представителей рабочих специальностей – сварщиков, экскаваторщиков, электриков, монтажников и строителей. Таким специалистам могут платить от 50 до 100 тысяч гривен в месяц.

Поэтому это не только реальный запрос экономики, но и перспектива для молодежи начать достойную жизнь без многолетнего обучения в вузах и долгов за образование. В то же время цель государственной политики в этой сфере – не заставлять, а предоставить молодежи достоверную информацию и изменить восприятие профтеха, который также имеет и другие преимущества:

быстрый старт карьеры;

высокий спрос.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы существенно увеличили свои ожидания относительно зарплаты и условий труда – большинство хочет получать более 30 тыс. грн и работать по гибкому графику. В то же время 73,6% граждан считают, что именно государство должно создать больше возможностей для карьерного развития.

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